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गोरखपुर में घर से नाराज होकर निकली तीन छात्राओं को पुलिस ने किया बरामद

सीसीटीवी फुटेज में स्कूल से तीनों छात्राएं एक ऑटो में बैठकर शहर की तरफ आती दिखी

घर से नाराज होकर निकली तीन छात्रा को पुलिस ने किया बरामद
घर से नाराज होकर निकली तीन छात्रा को पुलिस ने किया बरामद (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 8:13 AM IST

3 Min Read
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गोरखपुर: गुलरिहा थाना क्षेत्र पुलिस ने घर से नाराज होकर निकली तीन छात्राओं को शनिवार को सकुशल बरामद कर लिया है. दरअसल, जब पुलिस को सूचना मिली घर से स्कूल गई तीन छात्राएं स्कूल से घर वापस नहीं पहुंची. पुलिस ने सूचना के तत्काल बाद बड़ा एक्शन लेते हुए कई सीसीटीवी फुटेज को खगालने में जुट गई. सीसीटीवी फुटेज में स्कूल से तीनों छात्राएं एक ऑटो में बैठकर शहर की तरफ आती दिखी. पुलिस ने आटो को फॉलो करते हुए, जहां तक सीसीटीवी मिली वहां तक देखा, लेकिन बाद में संपर्क टूट गया. पुलिस लगातार तीनों छात्राओ की तलाश करती रही.


जानकारी के अनुसार, 7 अगस्त को भटहट क्षेत्र में स्थित एक इंटर कॉलेज में पढ़ने गईं तीन बालिकाएं छुट्टी के बाद घर वापस नहीं लौटीं. इनमें दो बालिकाएं सगी बहनें थीं. काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चलने पर परिजनों ने गुलरिहा थाने में करीब 6:30 बजे तहरीर दी. पुलिस ने दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर बालिकाओं की तलाश शुरू की.

पुलिस ने इस दौरान सीसीटीवी की फुटेज की मदद ली सबसे पहले बालिका स्कूल से निकलकर ऑटो में बैठी और उसके बाद शहर में आ गई, लेकिन उसके बाद उसकी लोकेशन हाईवे पर मिलने लगी, जो कुछ दूर में जाकर समाप्त हो गई. पुलिस को इनके पास मोबाइल होने की सूचना मिल गई थी. मोबाइल की लोकेशन भी पुलिस ट्रेस कर रही थी, लेकिन छात्राओं ने मोबाइल अपनी स्विच ऑफ कर लिए थे.

शनिवार को सुबह जब छात्राओं ने मोबाइल ऑन किया तो पुलिस मोबाइल की लोकेशन पर पहुंची और तीनों बालिकाओं को बरामद कर लिया. बालिकाओं ने बताया की परिजन लगातार पढ़ाई का दबाव बना रहे थे. इसलिए हम लोग घर से निकल गए.

पुलिस आगे की भी कड़ियां जोड़ रही है, क्योंकि सगी बहनों के अलावा एक उसकी फ्रेंड भी थी जो उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी.

गुलरिया थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया की पुलिस को 6:30 बजे सूचना मिली सगी बहन और एक उसकी सहेली स्कूल गई, लेकिन अभी तक वह घर नहीं पहुंची. इसके बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्कूल से निकली छात्राओं का पहले लोकेशन ट्रेस किया.

तीनों छात्राएं ऑटो में बैठकर जाती दिखी, लेकिन हाईवे पर पहुंचते सीसीटीवी का संपर्क टूट गया. लिहाजा उनके मोबाइल को ट्रेस किया जाने लगा और अंततः या सुबह जैसे ही मोबाइल ऑन किया. पुलिस टीम ने वह पहुंचकर तीनों छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया.

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