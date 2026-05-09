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शिमला नगर निगम डिप्टी कंट्रोलर मौत मामला, पुलिस को मिला सुसाइड नोट, परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

शिमला: नगर निगम शिमला के डिप्टी कंट्रोलर (वित्त एवं लेखा) रामेश्वर सिंह शर्मा मौत मामले में पुलिस को मृतक का सुसाइड नोट मिला है. पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर तथ्यों को खंगाल रही है. वहीं, मृतक के परिजनों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है.

एसपी गौरव सिंह ने बताया, 'मृतक के पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि रस्सी से फंदा लगाकर जान गई है. शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. मृतक का सुसाइड नोट भी मिला है. पुलिस मामले में तथ्यों को खंगाल रही है और सुसाइड नोट की भी जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार कंट्रोल रूम 112 के माध्यम से छोटा शिमला थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को उपचार के लिए आईजीएमसी लाया गया है. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार घटना के समय उनकी पत्नी और बेटा घर पर नहीं थे.

परिजनों ने उठाये सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग

मृतक रामेश्वर सिंह शर्मा के जीजा किशन शर्मा ने कहा, 'रामेश्वर एक मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे, वे किसी छोटी बात पर आत्महत्या नहीं कर सकते. उन पर विभाग का कोई बड़ा दबाव रहा या आंतरिक मानसिक दबाव था. जो सुसाइड नोट मिला है, उसमें सर्विस डिप्रेशन व मेंटल प्रेशर दो शब्द लिखे गए हैं. इससे जाहिर होता है कि उन पर कोई दबाव था. इसलिए मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए'.

गौरतलब है कि शुक्रवार दोपहर नगर निगम शिमला के डिप्टी कंट्रोलर रामेश्वर सिंह शर्मा की उनके घर में संदिग्ध हालात में लाश मिली थी. रामेश्वर शर्मा को बीते साल ही नगर निगम में लेखा अधिकारी के पद पर तैनाती मिली थी. इससे पहले वह पंचायतीराज विभाग समेत अन्य विभागों में सेवाएं दे चुके थे. 45 वर्षीय रामेश्वर शर्मा रोहड़ू के सीमा गांव के रहने वाले थे.

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