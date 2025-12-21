रांची पुलिस ने ‘ऑपरेशन मुस्कान’ में बरामद किए 50 मोबाइल, मालिकों को लौटाए गए फोन
रांची पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए बरामद मोबाइल को उनके मालिकों को लौटाए.
Published : December 21, 2025 at 5:58 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 6:07 PM IST
रांचीः जिला पुलिस ने ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से गुम हुए करीब 50 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बरामद मोबाइल को पुलिस के द्वारा उनके वास्तविक मालिकों के सुपुर्द कर दिया गया है.
क्या है पूरा मामला
रविवार को रांची के जगन्नाथपुर थाना परिसर में एक मोबाइल वितरण समारोह आयोजित कर बरामद 50 मोबाइल उनके असली मालिकों को सुपुर्द किए गए. इस अवसर पर सिटी एसपी पारस राणा, थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे.
रांची सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मोबाइल की लोकेशन का पता लगाकर उन्हें बरामद किया. इस अभियान के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने जिले के विभिन्न हिस्सों से मोबाइल फोन ढूंढ निकाले.
जारी रहेगा अभियान
सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि यह अभियान लोगों में विश्वास बढ़ाने और उनकी गुम हुई संपत्ति वापस दिलाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है. जांच पूरी होने और आवश्यक कागजात सत्यापन के बाद ही मोबाइल उनके वास्तविक धारकों को लौटाए गए.
सिटी एसपी ने बताया कि अन्य बरामद मोबाइलों की भी जांच प्रक्रिया जारी है और शीघ्र ही उन्हें भी मालिकों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस की इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की और पुलिस के प्रयासों की प्रशंसा की कि उन्होंने सामान्य नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उन्हें राहत पहुंचाई.
