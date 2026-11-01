बिहार में कार से 66 लाख रुपये कैश बरामद, 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार
Rohtas Cash Recovered: रोहतास में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब्त की नकदी, वाराणसी से कोलकाता ले जाने की थी तैयारी. रिपोर्ट-रवि कुमार
Published : November 1, 2026 at 7:38 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास में पुलिस ने अवैध नकदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 66 लाख 50 हजार रुपये कैश बरामद किए हैं. इस मामले में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने नकदी के साथ काले रंग की XUV-300 कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. बरामद रुपये के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने आयकर विभाग को भी घटना की सूचना दी है.
पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना
दरअसल, शिवसागर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वाराणसी की तरफ से आ रही काले रंग की कार में भारी मात्रा में नकदी रखी गई है. बताया गया था कि इस पैसे को लेकर कार में सवार लोग कोलकाता जाने वाले हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष ने तत्काल वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और दंडाधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध किया.
गठित की गई विशेष टीम
इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01, सासाराम के नेतृत्व में दंडाधिकारी और पुलिस बल की विशेष टीम गठित की गई. टीम ने NH-19 स्थित शिवसागर टोल प्लाजा पर वाराणसी की ओर से आने वाले वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी.
चालक ने किया था भागने का प्रयास
इसी दौरान रात करीब 9:05 बजे पुलिस को संदिग्ध काले रंग की XUV-300 कार आती दिखाई दी. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर BR-24AL-9617 था। पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास किया. हालांकि, पुलिस और सशस्त्र बल की तत्परता से कार को पकड़ लिया गया.
भारी मात्रा में कैश बरामद
दंडाधिकारी की मौजूदगी में जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें चालक के अलावा दो महिलाएं भी सवार मिलीं. पूछताछ में तीनों सासाराम के नवरत्न बाजार के रहने वाले बताए गए हैं. इसके बाद जब तीनों की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ.
कुल 66 लाख 50 हजार रुपये जब्त
बताया जा रहा है कि चालक चंदन कुमार की सीट के पास रखे झोले से 4 लाख 50 हजार रुपये मिले. वहीं, दोनों महिलाओं के पास से 36 और 26 लाख रुपये बरामद किए गए. इस तरह पुलिस ने कुल 66 लाख 50 हजार रुपये नकद जब्त किए.
आयकर विभाग को दी गई मामले की जानकारी
पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने इतनी बड़ी रकम के संबंध में वैध कागजात मांगे तो तीनों कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके और न ही संतोषजनक जवाब दे पाए. इसके बाद पुलिस ने पूरी नकदी की विधिवत जब्ती सूची तैयार की और मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी. फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
"बनारस से कोलकाता जा रही एक वाहन में हैवी कैश की सूचना पर कार्रवाई के दौरान 66 लाख 50000 कैश बरामद किए गए हैं मामले में दो महिलाओं समेत तीन को गिरफ्तार किया गया है। सीट का गठन किया गया है मामले की जांच की जा रही है."- बिप्लव कुमार, एसडीपीओ, सासाराम
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