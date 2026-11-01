ETV Bharat / state

बिहार में कार से 66 लाख रुपये कैश बरामद, 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार

रोहतास में कार से मिले 66.50 लाख रुपये कैश ( ETV Bharat )

रोहतास: बिहार के रोहतास में पुलिस ने अवैध नकदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 66 लाख 50 हजार रुपये कैश बरामद किए हैं. इस मामले में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने नकदी के साथ काले रंग की XUV-300 कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. बरामद रुपये के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने आयकर विभाग को भी घटना की सूचना दी है.

पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना