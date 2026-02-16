ETV Bharat / state

नैनीताल से लापता युवती को पुलिस ने ढूंढा, युवक पर रेप-किडैनेपिंग का मुकदमा दर्ज, धर्म परिवर्तन का भी आरोप

लापता युवती को शिकायत के बाद पुलिस ने ढूंढ निकाला और उसका किडनैप करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया.

Published : February 16, 2026 at 8:18 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड में नैनीताल जिले से लापता हुई युवती को पुलिस ने ढूंढ निकाला है. पुलिस ने युवती को यूपी के बिजनौर जिले से बरामद किया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस ने सुहैल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. कोतवाली पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों ने सुहैल पर युवती का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप भी लगाया है.

कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि युवती के पिता ने अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद आरोपी और उनकी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस की दो टीमों को लगाया गया था. पुलिस टीम को युवती और आरोपी की लोकेशन यूपी के बिजनौर में मिली. इसके बाद एक टीम को बिजनौर भेजा गया, जहां पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद किया. वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार किया.

इसके बाद पुलिस दोनों लोगों को नैनीताल लेकर आई, जहां मेडिकल कराने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया. दरअसल, बीते शनिवार को ही युवती के लापता होने की खबर सामने आई है. परिजनों ने इस मामले में पुलिस को तहरीर भी दी थी. उन्होंने बताया कि उनकी बीते तीन महीने से लापता है. हालांकि पहले उन्होंने इस मामले में पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी थी. वहीं जब ये बात स्थानीय लोगों को पता चली तो उन्होंने युवती के परिजनों से बात की. इसके बाद ही बीते शनिवार को युवती को परिजनों ने पुलिस ने तहरीर दी.

तहरीर में युवती के पिता ने बताया कि इलाके में ही नाई की दुकान में काम करने वाले युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. पिता ने आरोपी युवक पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है.

युवती की मां का कहना है कि उनकी बेटी का फोन आया था, जिसमें उसने जबरन साथ ले जाने और मारपीट किए जाने की बात कही थी. इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता युवती के परिजनों के साथ भवाली कोतवाली पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की.

वहीं इस मामले पर विधायक सरिता आर्या ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. उन्होंने कोतवाल से बात कर मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि क्षेत्र में रह रहे ऐसे संदिग्ध बाहरी लोगों को तत्काल चिन्हित कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.

