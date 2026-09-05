गिरिडीह में बिहार के किशोर की हत्या का मामला: पुलिस ने बरामद किया मर्डर वेपन, नीले ड्रम से मिले अहम सुराग
गिरिडीह के बेंगाबाद में किशोर की हत्या मामले में जांच के दौरान पुलिस और एफएसएल की टीम को कई अहम सुराग मिले हैं.
Published : September 5, 2026 at 4:07 PM IST
गिरिडीहः जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र की गोलगो पंचायत स्थित पहाड़पुर गांव में प्रेम प्रसंग में हुई जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के करीब पुलिस पहुंच गई है. पुलिस टीम के साथ एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण सुराग ढूंढ निकाले हैं. जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं. साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है. इस बात की पुष्टि सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने की है. एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस को घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
तीन दिनों से चल रही है जांच
बता दें कि गुरुवार को किशोर का क्षत-विक्षत शव मिला था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ एफएसएल की टीम जांच में जुट गई थी. शुक्रवार की देर रात तक जांच चली थी. उसके बाद शनिवार को पुलिस और एफएसएल की टीम फिर घटनास्थल पर पहुंची हैं और जांच कर रही है. इस क्रम में आरोपी के उस कमरे को खंगाला गया, जिस कमरे में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. कमरे की बारीकी से जांच की गई. जिसमें टीम को कई अहम सुराग और साक्ष्य मिले हैं.
नीले ड्रम से बरामद हुए अहम साक्ष्य
एफएसएल टीम को कमरे में खून से सने कपड़े, दीवार सहित कमरे में रखे अन्य सामानों पर खून के धब्बे के अलावा एक नीले ड्रम से खून से सना कंबल, बिस्तर और चादर मिला है. टीम ने हर एक चीज की बारीकी से जांच की और साक्ष्य के रूप में सभी चीजों को एकत्रित किया गया. इतना ही नहीं ड्रम के अंदर मृत किशोर के जूते और खून लगा लड़की का जींस और एक छोटा आरी बरामद किया गया. जबकि कमरे के अंदर से खून लगा एक कुल्हाड़ी भी जब्त किया गया है.
घटनास्थल का निरीक्षण के बाद पुलिस का अनुमान है कि पहले किशोर की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या की गई, फिर शव के टुकड़े को नीले ड्रम में डाल कर रखा गया. बाद में उसे बाथरूम में एसिड डाल कर जलाने की कोशिश की गई. शव के नहीं जलने के बाद उसे घर के पीछे गड्ढा खोद कर दफन कर दिया गया.
दृश्यम फिल्म की तर्ज पर की गई हत्या
क्राइम सीन पर जो दृश्य देखने को मिले वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. इधर, घटना के बाद पुलिस हिरासत में मृतक किशोर की कथित प्रेमिका, उसके पिता जगदीश दास और माता और भाभी बार-बार हत्याकांड में संलिप्तता से इनकार करते रहे. लंबी पूछताछ के बाद भी सभी एक ही बात दोहराते रहे.
हालांकि शनिवार को जब एफएसएल की टीम को साक्ष्य मिले, तब मृत किशोर की कथित प्रेमिका को दोबारा क्राइम सीन पर ले जाया गया, जहां पूछताछ में वह लगभग टूट गई. हालांकि इस बात का खुलासा अभी पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है कि इस निर्मम हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे और किस प्रकार पूरी घटना को अंजाम दिया गया है.
टीम में शामिल पदाधिकारी
मौके पर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह, महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी, एसआई विजय मंडल, एसआई जगन्नाथ पान के साथ रांची से पहुंची एफएसएल की टीम मौजूद थी.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि बिहार के चकाई स्थित बिचकोड़वा थाना क्षेत्र के मोरियाडीह का रहने वाला 16 वर्षीय किशोर मिथुन कुमार दास की निर्मम हत्या गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में कर दी गई थी. गुरुवार को टुकड़ों में शव बरामद हुआ था. आरोप है कि किशोर का प्रेम संबंध पहाड़पुर निवासी जगदीश दास की पुत्री से था. इसी मामले में किशोर को घर बुलाकर उसकी निर्ममता से हत्या कर शव को टुकड़ों में काट कर दफना दिया गया था. घटना के बाद मृतक मिथुन के पिता मथुरा रविदास ने बेंगाबाद थाना में 10 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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