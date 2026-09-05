ETV Bharat / state

गिरिडीह में बिहार के किशोर की हत्या का मामला: पुलिस ने बरामद किया मर्डर वेपन, नीले ड्रम से मिले अहम सुराग

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस और एफएसएल की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीहः जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र की गोलगो पंचायत स्थित पहाड़पुर गांव में प्रेम प्रसंग में हुई जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के करीब पुलिस पहुंच गई है. पुलिस टीम के साथ एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण सुराग ढूंढ निकाले हैं. जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं. साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है. इस बात की पुष्टि सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने की है. एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस को घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

तीन दिनों से चल रही है जांच

बता दें कि गुरुवार को किशोर का क्षत-विक्षत शव मिला था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ एफएसएल की टीम जांच में जुट गई थी. शुक्रवार की देर रात तक जांच चली थी. उसके बाद शनिवार को पुलिस और एफएसएल की टीम फिर घटनास्थल पर पहुंची हैं और जांच कर रही है. इस क्रम में आरोपी के उस कमरे को खंगाला गया, जिस कमरे में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. कमरे की बारीकी से जांच की गई. जिसमें टीम को कई अहम सुराग और साक्ष्य मिले हैं.

एसडीपीओ जीतवाहन उरांव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नीले ड्रम से बरामद हुए अहम साक्ष्य

एफएसएल टीम को कमरे में खून से सने कपड़े, दीवार सहित कमरे में रखे अन्य सामानों पर खून के धब्बे के अलावा एक नीले ड्रम से खून से सना कंबल, बिस्तर और चादर मिला है. टीम ने हर एक चीज की बारीकी से जांच की और साक्ष्य के रूप में सभी चीजों को एकत्रित किया गया. इतना ही नहीं ड्रम के अंदर मृत किशोर के जूते और खून लगा लड़की का जींस और एक छोटा आरी बरामद किया गया. जबकि कमरे के अंदर से खून लगा एक कुल्हाड़ी भी जब्त किया गया है.

घटनास्थल पर रखे नीले ड्रम की जांच करती एफएसएल की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

घटनास्थल का निरीक्षण के बाद पुलिस का अनुमान है कि पहले किशोर की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या की गई, फिर शव के टुकड़े को नीले ड्रम में डाल कर रखा गया. बाद में उसे बाथरूम में एसिड डाल कर जलाने की कोशिश की गई. शव के नहीं जलने के बाद उसे घर के पीछे गड्ढा खोद कर दफन कर दिया गया.

दृश्यम फिल्म की तर्ज पर की गई हत्या