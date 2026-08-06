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कानपुर देहात पुलिस की बड़ी सफलता: ₹30 लाख के 201 खोए मोबाइल बरामद, असली मालिकों को वापस मिला फोन

₹30 लाख की कीमत के 201 खोए मोबाइल फोन बरामद ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात: जनपद में साइबर पुलिस का एक बेहद सराहनीय कार्य देखने को मिला है, यहां पुलिस टीम ने गायब हुए करीब 201 फोन बरामद कर किया है. उसके बाद जिन लोगों ने मोबाइल खोने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उनको बुलाकर उन्हें मोबाइल फोन को सौंप दिया गया. अपने खोए हुए फोन वापस पाकर लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है. ₹30 लाख की कीमत के 201 खोए मोबाइल फोन बरामद (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में लोगों ने मोबाइल खोने की शिकायत विभिन्न थानों में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने सर्विलांस टीम/थाना साइबर क्राइम, स्पेशल टीम और जनपद के समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू की और तकनीकी माध्यमों से संबंधित मोबाइल फोन को बरामद कर लिया.