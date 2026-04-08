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पलामू में लापता नाबालिग का कुआं से शव बरामद, सामूहिक दुष्कर्म की आशंका

पलामू: जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में लापता नाबालिग लड़की का कुआं से शव बरामद हुआ है. परिजनों ने लड़की के प्रेमी एवं उसके दोस्तों पर सामूहिक रूप से दुष्कर्म और हत्या करने का आरोप लगाया है. पूरे मामले में प्रेमी और उसके दो दोस्तों के खिलाफ नामजद प्राथमिक की दर्ज की गई है.

नाबालिग के शव का हुआ पोस्टमार्टम

पुलिस आरोपियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है एवं आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने नाबालिग के शव का पोस्टमार्टम करवाया है और परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है.

मंगलवार शाम से लापता थी नाबालिग