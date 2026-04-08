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पलामू में लापता नाबालिग का कुआं से शव बरामद, सामूहिक दुष्कर्म की आशंका

पलामू में एक लापता नाबालिग का शव कुआं से पुलिस ने बरामद किया है.

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प्रतीकात्मक फोटो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 11:14 PM IST

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पलामू: जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में लापता नाबालिग लड़की का कुआं से शव बरामद हुआ है. परिजनों ने लड़की के प्रेमी एवं उसके दोस्तों पर सामूहिक रूप से दुष्कर्म और हत्या करने का आरोप लगाया है. पूरे मामले में प्रेमी और उसके दो दोस्तों के खिलाफ नामजद प्राथमिक की दर्ज की गई है.

नाबालिग के शव का हुआ पोस्टमार्टम

पुलिस आरोपियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है एवं आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने नाबालिग के शव का पोस्टमार्टम करवाया है और परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है.

मंगलवार शाम से लापता थी नाबालिग

दरअसल, पलामू की तरहसी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक नाबालिग मंगलवार शाम से लापता थी. बुधवार को नाबालिग का शव उसके घर से करीब 200 मीटर दूर एक कुआं से बरामद हुआ. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला. बाद में शव के पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

लापता नाबालिग का शव कुआं से बरामद हुआ है. लड़की के परिजनों ने पुलिस को लिखित आवेदन दिया है, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या आरोप लगाया है. आरोपी लड़की का प्रेमी और उसके दोस्त है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है एवं आगे की कार्रवाई कर रही है: आनंद राम, थाना प्रभारी, तरहसी

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लापता नाबालिग का शव
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म की आशंका
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