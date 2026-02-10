ETV Bharat / state

रांची पुलिस की कार्रवाई से 11 वर्षीय लापता नेहा सकुशल बरामद, परिजनों को सौंपा

रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से लापता 11 वर्षीय बच्ची को बरामद कर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है.

रांची: राजधानी के डोरंडा थाना क्षेत्र से चार दिनों से लापता 11 वर्षीय बच्ची नेहा को रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई से सकुशल बरामद कर लिया है. रांची पुलिस के द्वारा नेहा के कुशल बरामदगी को लेकर 21 हजार के इनाम की घोषणा भी की गई थी.

परिजनों को सौपा गया

रांची पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार अपने घर से चार दिनों से लापता 11 वर्षीय बच्ची नेहा को पुलिस ने बरामद कर लिया है. परिजनों की शिकायत पर तत्काल सक्रिय हुई पुलिस ने विशेष टीम गठित कर नेहा की खोजबीन शुरू की थी. मंगलवार को नेहा को चुटिया थाना क्षेत्र के प्रेमाश्रय के पास से बरामद किया है. बरामद करने के बाद बच्ची को उसके परिजनों के हवाले कर दिया है. यह सफलता पुलिस महकमे के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.

बिना बताए निकल गई थी घर से बच्ची

जानकारी के मुताबिक बच्ची 4 फरवरी को दोपहर के समय घर से बिना किसी को बताए कहीं चली गई थी. जब शाम तक वह लौटी नहीं, तो परिजनों में हड़कंप मच गया. परिजनों ने तुरंत डोरंडा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे पुलिस ने एफआईआर में कंवर्ट किया. इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि चुटिया थाना क्षेत्र स्थित एक अनाथ आश्रम के पास नेहा देखी गई है. जिसके बाद पुलिस ने उसे बरामद किया. सबसे राहत की बात यह है कि बच्ची का किसी अपराधी के द्वारा अपहरण नहीं किया गया था. वह खुद ही अपने घर से नाराज होकर निकल गई थी. बरामदगी के बाद रांची पुलिस ने चैन की सांस ली है.

21 हजार के इनम की घोषणा की थी पुलिस

नाबालिग नेहा के गायब होने के बाद रांची पुलिस बेहद अलर्ट मोड में थी. वह बच्ची की तलाश तो कर ही रही थी, साथ ही 21 हजार रुपये के इनाम की घोषणा भी की थी. बच्ची का पता बताने वाले को 21 हजार इनाम देने की घोषणा रांची एसएसपी के द्वारा की गई थी.

