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चतरा में ड्रग पैडलर्स पर पुलिस का प्रहार, 54 लाख रुपये का डोडा, पोस्ता दाना जब्त

चतराः जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई लावालौंग थाना क्षेत्र के इचाहर जंगल से भारी मात्रा में डोडा, पोस्ता दाना और उसका मिश्रण बरामद किया है. जब्त मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 54 लाख रुपये बताई जा रही है. इसमें एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

चतरा पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम इचाहर के वन क्षेत्र में भारी मात्रा में डोडा का भंडारण किया गया है और उसे पिकअप वाहन के माध्यम से बाहर भेजने की तैयारी चल रही है. सूचना के सत्यापन के बाद सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नागरगोजे शुभम भाऊ साहेब के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया. इस छापेमारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इचाहर जंगल में दबिश दी.

जानकारी देते एसपी (ETV Bharat)

इस दौरान चार लोग डोडा के भंडारण स्थल की निगरानी करते पाए गए. पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे लेकिन जवानों ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन अन्य फरार होने में सफल रहे.

जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान इचाहर गांव निवासी कैलाश गंझू के रूप में हुई है. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जंगल के तीन अलग-अलग स्थानों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया.