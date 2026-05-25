चतरा में ड्रग पैडलर्स पर पुलिस का प्रहार, 54 लाख रुपये का डोडा, पोस्ता दाना जब्त
चतरा में पुलिस ने जंगल से भारी मात्रा में डोडा और पोस्ता बरामद किया है.
Published : May 25, 2026 at 8:30 PM IST
चतराः जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई लावालौंग थाना क्षेत्र के इचाहर जंगल से भारी मात्रा में डोडा, पोस्ता दाना और उसका मिश्रण बरामद किया है. जब्त मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 54 लाख रुपये बताई जा रही है. इसमें एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.
चतरा पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम इचाहर के वन क्षेत्र में भारी मात्रा में डोडा का भंडारण किया गया है और उसे पिकअप वाहन के माध्यम से बाहर भेजने की तैयारी चल रही है. सूचना के सत्यापन के बाद सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नागरगोजे शुभम भाऊ साहेब के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया. इस छापेमारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इचाहर जंगल में दबिश दी.
इस दौरान चार लोग डोडा के भंडारण स्थल की निगरानी करते पाए गए. पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे लेकिन जवानों ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन अन्य फरार होने में सफल रहे.
जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान इचाहर गांव निवासी कैलाश गंझू के रूप में हुई है. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जंगल के तीन अलग-अलग स्थानों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने कुल 361 किलो 52 ग्राम डोडा, 23 किलो 820 ग्राम डोडा एवं पोस्ता दाना का मिश्रण तथा 25 किलो 290 ग्राम पोस्ता दाना जब्त किया है. इस मामले में लावालौंग थाना में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिला में नशा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है.
एसपी ने स्पष्ट किया कि अवैध मादक पदार्थ कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. इस अभियान में सिमरिया एसडीपीओ के अलावा लावालौंग थाना प्रभारी विधायक प्रसाद यादव, पुलिस अवर निरीक्षक वाजिद अली तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे.
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