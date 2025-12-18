बड़ा एक्शन : सुनार के घर से मिले हाथीदांत, बारहसिंघे के सींग और प्राचीन तलवारें
पुलिस ने वन विभाग, अजमेर संग्रहालय और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को बुलाकर बरामद सामग्री की जांच करवाई.
Published : December 18, 2025 at 4:54 PM IST
अजमेर: ब्रह्मपुरी में पुलिस ने बुधवार शाम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित वन्यजीव अंगों के साथ-साथ पुरातात्विक महत्व की तलवारें, खंजर और सिक्के बरामद किए हैं. पुलिस ने संदिग्ध स्थान को सीज कर दिया था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने वन विभाग, अजमेर संग्रहालय और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को बुलाकर बरामद सामग्री की संयुक्त जांच करवाई. हालांकि, बरामद सामग्री की मात्रा का अभी खुलासा नहीं किया गया है.
आईपीएस अजय सिंह ने बताया कि बुधवार को गिरिराज सोनी के मकान में छापेमारी की गई थी. वन्यजीव और प्राचीन सामग्री के बारे में सूचना मिली थी. मौके पर पुरातत्व विभाग, वन विभाग और संग्रहालय उपनिदेशक नीरज त्रिपाठी को बुलाया गया. बरामद सामग्री की जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है.
उन्होंने बताया कि जांच में प्राचीन सिक्के (चांदी सहित), कई पुरानी तलवारें, खंजर, कटार, हाथी दांत से बने आभूषण, बारहसिंघे के सींग तथा वन्यजीवों के नाखून और खाल के टुकड़े मिले हैं. इसके अलावा बड़ी तादाद में प्राचीन वस्तुएं भी बरामद हुई हैं. इन प्राचीन वस्तुओं की जांच में तीन घंटे से अधिक का समय लगा.
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मकान मालिक गिरिराज सोनी सुनार हैं और नया बाजार में आभूषण बनाने व बेचने का कारोबार करते थे. लंबे समय से वे प्राचीन वस्तुओं के कारोबार से भी जुड़े हुए थे. फिलहाल पुलिस गिरिराज सोनी से बरामद प्राचीन वस्तुओं और वन्यजीव अवशेषों के बारे में पूछताछ कर रही है.