ETV Bharat / state

सरायकेला में 14 लाख की नकली शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

सरायकेला में पुलिस ने अवैध नकली शराब की बड़ी खेप बरामद की है.

Police recovered illegal spurious liquor in Seraikela
अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुरः लौहनगरी से सटे सरायकेला जिला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने छापामारी कर अवैध नकली शराब का कारोबार करने वाले के ठिकाने से भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब जब्त किया है. सरायकेला एसपी ने बताया कि मामले मे दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अभियान जारी है.

सरायकेला जिला पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 14 लाख रुपए के नकली अंग्रेजी शराब के साथ दो शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है. इस मामले की जानकारी देते हुए सरायकेला जिला के एसपी मुकेश लूनायत ने बताया कि पुलिस अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है.

इसी कड़ी मे पुलिस को सुचना मिली की सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत हाथीमारा गांव में अवैध नकली शराब का कारोबार चल रहा है. इस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. जिसने छापेमारी की और बड़ी सफलता हाथ लगी. इस छापामारी टीम ने 248 पेटी अलग-अलग ब्रांड की नकली शराब बरामद की है. इसके साथ ही शराब पैकिंग में प्रयुक्त स्टीकर, सीलिंग मशीन और अन्य सामान भी जब्त किए हैं.

Police recovered illegal spurious liquor in Seraikela
पुलिस द्वारा बरामद अवैध नकली शराब (ETV Bharat)

एसपी ने बताया कि मौके से दो आरोपी दीपक नामित और लुगनी हेंब्रम को गिरफ्तार किया गया है, जो खरसावां थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. पूछताछ मे शराब तस्करों ने कई अन्य नामों का खुलासा किया है. जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि लगभग 14 लाख का अवैध शराब जब्त किया गया है. अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.

इसे भी पढे़ं- बिहार में एक करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब खपाने की थी तैयारी, सिमडेगा पुलिस ने तस्कर को दबोचा

इसे भी पढ़ें- रांची में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, पांच तस्कर गिरफ्तार

इसे भी पढे़ं- शराब के लिए पलामू का हरिहरगंज हॉट केक! 24 करोड़ में बिकी है दुकान

TAGGED:

अवैध नकली अंग्रेजी शराब जब्त
SERAIKELA
POLICE ARRESTED TWO SMUGGLERS
ILLEGAL SPURIOUS LIQUOR SEIZED
ACTION ON ILLEGAL LIQUOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.