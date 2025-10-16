ETV Bharat / state

सरायकेला में 14 लाख की नकली शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

जमशेदपुरः लौहनगरी से सटे सरायकेला जिला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने छापामारी कर अवैध नकली शराब का कारोबार करने वाले के ठिकाने से भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब जब्त किया है. सरायकेला एसपी ने बताया कि मामले मे दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अभियान जारी है.

सरायकेला जिला पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 14 लाख रुपए के नकली अंग्रेजी शराब के साथ दो शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है. इस मामले की जानकारी देते हुए सरायकेला जिला के एसपी मुकेश लूनायत ने बताया कि पुलिस अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है.

इसी कड़ी मे पुलिस को सुचना मिली की सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत हाथीमारा गांव में अवैध नकली शराब का कारोबार चल रहा है. इस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. जिसने छापेमारी की और बड़ी सफलता हाथ लगी. इस छापामारी टीम ने 248 पेटी अलग-अलग ब्रांड की नकली शराब बरामद की है. इसके साथ ही शराब पैकिंग में प्रयुक्त स्टीकर, सीलिंग मशीन और अन्य सामान भी जब्त किए हैं.