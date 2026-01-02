ETV Bharat / state

पलामू से लाखों का ब्राउन शुगर बरामद, गढ़वा का तस्कर गिरफ्तार

पलामूः जिला में पड़वा थाना क्षेत्र के माधुरी जंगल से लाखों का अवैध ब्राउन शुगर बरामद किया गया है. ब्राउन शुगर की खेप के साथ गढ़वा के रहने वाले एक तस्कर मुमताज खान को गिरफ्तार किया गया है.

पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पड़वा थाना क्षेत्र के माधुरी जंगल के इलाके में ब्राउन शुगर की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पड़वा थाना की पुलिस ने माधुरी जंगल की इलाके में छापेमारी की गयी. जिसमें गढ़वा के साई मोहल्ला के रहने वाले मुमताज खान को गिरफ्तार किया गया. पुलिस को देखने के बाद मुमताज खान फरार होने लगा था पुलिस ने दौड़ा कर उसे गिरफ्तार किया है.

मुमताज के पास से अलग-अलग पुड़िया में ब्राउन शुगर का ढेला बरामद किया गया है. मुमताज खान ने पलामू पुलिस को कई बड़ी जानकारी दी है. मुमताज ने पुलिस को बताया है कि बिहार के सासाराम के इलाके से ब्राउन शुगर की खेप गढ़वा की इलाके में पहुंचती है. गढ़वा से ब्राउन शुगर की खेत पलामू समेत कई इलाकों में भेजी जाती है. पुलिस की पूछताछ में मुमताज ने बताया है कि ब्राउन शुगर की एक-एक पुड़िया को वह 2700- 2700 में बेचता था.

पुलिस की छापेमारी में डीएसपी राजीव रंजन पड़वा के थाना प्रभारी अंचित कुमार, सब इंस्पेक्टर चिंटू कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. तस्कर के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया है. एसपी ने बताया कि तस्कर के पकड़े जाने के बाद पूरा नेटवर्क धीरे-धीरे करके अपनी पहचान को बदलने लगता है.