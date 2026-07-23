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गिरीडीह से धनबाद लाकर बहनोई ने की साले की हत्या, एक महीना बाद जंगल से मिला कंकाल

धनबाद: जिला में टुंडी थाना क्षेत्र के बसहा जंगल से पुलिस ने एक नर कंकाल बरामद किया है. प्रारंभिक तौर पर परिजनों ने कपड़ों और अन्य सामान के आधार पर उसकी पहचान गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र निवासी शंकर सिंह के रूप में की है. हालांकि पुलिस ने पहचान की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए कंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

पुलिस के अनुसार यह बरामदगी हत्या के आरोपी चंदन भोगता की निशानदेही पर हुई. चंदन मृतक शंकर सिंह का बहनोई है. गिरिडीह के पीरटांड़ थाना की पुलिस आरोपी और मृतक के परिजन को लेकर टुंडी पहुंची. जहां टुंडी पुलिस की मौजूदगी में बसहा जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। इसी दौरान जंगल से नर कंकाल बरामद हुआ.

टुंडी थाना प्रभारी उमा शंकर ने बताया कि करीब एक माह तीन दिन पहले शंकर सिंह के परिजनों ने पीरटांड़ थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था. शिकायत में बहनोई चंदन भोगता को नामजद आरोपी बनाया गया था. पूछताछ के दौरान चंदन बार-बार अपने बयान बदलता रहा, जिससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ.