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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म गर्भपात मामला, जंगल से भ्रूण बरामद, आरोपी शिक्षक के मोबाइल ने खोले गुनाह के और राज

नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जंगल से भ्रूण बरामद किया ( PHOTO- ETV Bharat )

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और गर्भपात के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में पुलिस ने अस्कोट से लगभग 35 किलोमीटर दूर जंगल से भ्रूण के अवशेष बरामद किए हैं. भ्रूण की तलाश के लिए एसएसबी के डॉग स्क्वॉड की मदद ली गई. कनालीछीना विकासखंड के एक सरकारी हाईस्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने उसी स्कूल में तैनात शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. आरोप है कि छात्रा के छह माह की गर्भवती होने पर शिक्षक ने उसे गर्भपात की दवा खिला दी. इसके बाद भ्रूण को दूर जंगल में फेंक दिया गया. गर्भपात के लगभग 20 दिन बाद रक्तस्राव होने से छात्रा की तबीयत बिगड़ गई. भ्रूण को डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा. (PHOTO-ETV Bharat) जांच में सामने आया कि, छात्रा के शारीरिक शोषण और गर्भवती होने के बावजूद परिजनों ने बदनामी के कारण मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी. अधिक रक्तस्राव होने पर परिजन छात्रा को उपचार के लिए पीएचसी कनालीछीना ले गए. जहां छात्रा के साथ दुष्कर्म का खुलासा हुआ. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार की तरफ से अस्कोट थाना में पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी शिक्षक ने भ्रूण के संबंध में कई राज खोले.