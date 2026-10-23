लातेहार पुलिस की बड़ी कामयाबीः महुआडांड़ के जंगलों से राइफल, कारतूस और आईईडी कंटेनर बरामद
लातेहार में पुलिस ने राइफल और कारतूस के साथ विस्फोटक बरामद किया है.
Published : October 23, 2026 at 5:59 PM IST
लातेहार: जिला को पूरी तरह नक्सली गतिविधियों से मुक्त करने को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में जिला में एक अभियान के दौरान हथियार और कारतूस बरामद किया गया है.
जिला पुलिस और सशस्त्र सीमा बल द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी अभियान चलाकर जंगल में छुपा कर रखे गए दो राइफल और भारी मात्रा में गोलियों समेत आईईडी के दो कंटेनर तथा अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद किए गए. पुलिस द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि उक्त हथियार किन लोगों द्वारा जंगल में छुपा कर रखा गया.
दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर जिला पुलिस और सशस्त्र सीमा बल 32वीं बटालियन द्वारा संयुक्त रूप से जिला के महुआडांड़ थाना क्षेत्र के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. जिसमें कुल दो रेगुलर राइफल ,63 गोलियां समेत भारी मात्रा में अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुए. अभियान के दौरान सुग्गा बांध के जंगल से 2 राइफल, मैगजीन और कारतूस मिले. वहीं, आधे, दौना और दुरुप वन क्षेत्रों से आईईडी के दो स्टील कंटेनर समेत अन्य सामग्री बरामद की गई. हालांकि पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की टीम का सर्च अभियान लगातार जारी है.
2 दिन तक चले अभियान में मिली सफलता
डीएसपी पूजा कुमारी और एसएसबी के के सहायक कमांडेंट अभिषेक कुमार गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम गठित की गई. अभियान के क्रम में सभी संदिग्ध जंगलों में व्यापक सर्च अभियान चलाया गया. इस दौरान अलग-अलग स्थान पर छुपा कर रखे गए दो राइफल, 63 गोलियां समेत अन्य सामग्री बरामद की गई.
डीएसपी पूजा कुमारी ने बताया कि पुलिस द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि उक्त हथियार को किन लोगों ने जंगल में छुपाकर रखा था. उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है. मौके पर थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास समेत पुलिस और एसएसबी के जवान मौजूद रहे.
घोर नक्सल प्रभावित इलाके थे महुआडांड़ के जंगली क्षेत्र
बता दें कि पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा जिन इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, वह इलाका कुछ वर्ष पहले तक घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था. इन इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव काफी अधिक था और यहां उनकी चहलकदमी भी रहती थी. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा बड़े अभियान चलाकर नक्सलियों का लगभग सफाया कर दिया गया. इस कारण इस इलाके में अब नक्सलियों की उपस्थिति भी नहीं के बराबर रह गई है. हालांकि नक्सली फिर से इस इलाके में अपने पैर न पसार सके, इसी लक्ष्य को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है.
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