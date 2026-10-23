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लातेहार पुलिस की बड़ी कामयाबीः महुआडांड़ के जंगलों से राइफल, कारतूस और आईईडी कंटेनर बरामद

लातेहार में पुलिस ने राइफल और कारतूस के साथ विस्फोटक बरामद किया ( ETV Bharat )

लातेहार: जिला को पूरी तरह नक्सली गतिविधियों से मुक्त करने को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में जिला में एक अभियान के दौरान हथियार और कारतूस बरामद किया गया है.

जिला पुलिस और सशस्त्र सीमा बल द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी अभियान चलाकर जंगल में छुपा कर रखे गए दो राइफल और भारी मात्रा में गोलियों समेत आईईडी के दो कंटेनर तथा अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद किए गए. पुलिस द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि उक्त हथियार किन लोगों द्वारा जंगल में छुपा कर रखा गया.