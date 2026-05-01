रांची के बड़ा तालाब से बरामद हुआ बुजुर्ग का शव, गंभीर बीमारी से परेशान थी महिला
रांची में बड़ा तालाब से पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया है.
Published : May 1, 2026 at 3:43 PM IST
रांची: राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़ा तालाब से एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ है. बुजुर्ग महिला की पहचान दीपा चौधरी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह गंभीर बीमारी को लेकर काफी परेशान थी और इसी वजह से उनकी मौत हो गई.
सोशल मीडिया के जरिए हुई पहचान
शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को यह जानकारी दी कि बड़ा तालाब में एक शव तैरता हुआ दिखाई दे रहा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला. शव एक बुजुर्ग महिला का था. पुलिस ने आसपास के लोगों से काफी पूछताछ की लेकिन बुजुर्ग महिला की पहचान नहीं हो पाई थी. जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए महिला की तस्वीर के साथ कोतवाली पुलिस का नंबर जारी करते हुए लोगों से शव की पहचान की मदद मांगी.
अपनी बीमारी से परेशानी थी महिला
लगभग 3 घंटे के बाद बुजुर्ग महिला के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई. बुजुर्ग महिला कोतवाली थाना क्षेत्र के ही रहने वाली दीपा चौधरी थी और बीमारी से काफी परेशान थी. पुलिस को आशंका है कि बीमारी से परेशान होकर ही उन्होंने ये कदम उठाया होगा.
बड़ा तालाब से एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ था. बुजुर्ग महिला की पहचान दीपा चौधरी के रूप में हुई है. सोशल मीडिया के जरिए महिला की पहचान कर परिजन थाना पहुंचे थे. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची के रिम्स अस्पताल भेजा गया है. महिला किसी गंभीर बीमारी से काफी परेशान थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बीमारी से तंग आकर ही आत्महत्या की है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. घर के सीसीटीवी जांच में भी साफ दिखा है कि महिला अकेले ही अपने घर से बाहर निकली थी: सनोज चौधरी, थाना प्रभारी
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