पलामू का दिव्यांग युवक मुंबई में हुआ था लापता, 31 दिनों बाद पुलिस की पहल पर बरामद

पलामू का युवक मुंबई में लापता हो गया था. पुलिस की पहल पर युवक को बरामद कर लिया गया है.

Palamu youth recovered from Mumbai
पलामू का हरिहरगंज थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 22, 2026 at 3:06 PM IST

2 Min Read
पलामू: मुंबई के एक युवक और पलामू पुलिस की पहल पर लापता दिव्यांग युवक को 31 दिनों के बाद बरामद किया गया है. पलामू के हरिहरगंज के डेमा के रहने वाला दिव्यांग युवक 21 दिसंबर 2025 को मुंबई में लापता हो गया था. युवक मुंबई में अपने भाई के पास गया हुआ था और लापता हो गया था.

परिजनों ने दिव्यांग युवक के लापता होने की जानकारी पलामू पुलिस के साथ साझा नहीं की थी. परिजन मुंबई में अपने स्तर से युवक की खोजबीन कर रहे थे. 20 जनवरी को पलामू के हरिहरगंज के थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार को नवी मुंबई के रहने वाले करण जोशी नामक एक व्यक्ति ने कॉल किया और बताया कि एक दिव्यांग युवक उसके पास है और वह अपना पता झारखंड के पलामू के हरिहरगंज बता रहा है. पुलिस ने संबंधित दिव्यांग युवक का फोटो और वीडियो मंगवाया एवं हरिहरगंज के इलाके में पहचान की कोशिश शुरू की. इसी क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि दिव्यांग युवक थाना क्षेत्र के डेमा गांव का रहने वाला है.

पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद नवी मुंबई से दिव्यांग युवक को रिकवर किया गया है. हरिहरगंज थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि युवक का एक भाई मुंबई में रहता है. दिव्यांग युवक अपने भाई के पास ही गया हुआ था. इसी दौरान वह लापता हो गया था. पलामू पुलिस को मुंबई से कॉल आया था. जिसके बाद युवक को रिकवर किया गया है.

