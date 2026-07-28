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प्राइवेट पार्ट में नशा छिपाकर ले जा रहा था युवक, मेडिकल के दौरान हेरोइन मिली

एएसपी बीर बहादुर ने बताया, "पालमपुर पुलिस ने पिछले दो दिनों में नशे के खिलाफ अभियान के दौरान दो अलग-अलग मामलों में कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. पहला मामला बगोड़ा का है, जहां पुलिस ने पालमपुर के ही रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में एक युवक के एनल से 8.5 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद किया गया. वहीं, दूसरे मामले में पुलिस ने छह लोगों से 3.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया. इनमें एक युवती भी शामिल है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चार हिमाचल और दो पंजाब के रहने वाले हैं. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि नशे की खेप पंजाब से लाई गई थी."

पुलिस के अनुसार, सोमवार (27 जुलाई) को पालमपुर थाना क्षेत्र के बगोड़ा में नाकाबंदी के दौरान एक ऑल्टो कार को जांच के लिए रोका गया. कार में सवार दोनों युवक नशे की हालत में दिखाई दिए. शक होने पर पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई. अस्पताल में डॉक्टरों की विस्तृत जांच के दौरान पता चला कि एक युवक ने नशीला पदार्थ अपने शरीर के पिछले हिस्से (एनल पार्ट) के अंदर छिपा रखा है. काफी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने उसके शरीर से 8.5 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद किया. इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पालमपुर: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की तस्करी करने वाले अब पुलिस से बचने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. कांगड़ा जिले के पालमपुर से सामने आए एक मामले ने पुलिस को भी हैरान कर दिया. यहां एक युवक ने चिट्टा अपने शरीर के ऐसे हिस्से में छिपा रखा था कि पुलिस को उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा. डॉक्टरों की जांच के दौरान युवक के शरीर से 8.5 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में कुल 12.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पंजाब से चिट्टा लाकर हिमाचल में सप्लाई करने की तैयारी में थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं. साथ ही नशे की सप्लाई चेन की भी जांच की जा रही है.

क्यों नशे को छिपाने का नए-नए तरीके ढूंढ रहे युवा ?

शिमला के इदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के पूर्व एमएस डॉ. रमेश चंद बताते हैं कि नशे की गिरफ्त में आया शख्स पूरी तरह से दिशाहीन हो जाते हैं. नशे की लत के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता इसलिए नशा खरीदने की बात हो या फिर नशे को छिपाने या बचाने की, वो नए-नए विकल्प ढूंढते हैं. इस मामले में भी साफ जाहिर है कि उस युवक ने नशा पुलिस के हाथ ना लग जाए इसलिए ये कदम उठाया है. ये वाकया बताता है कि नशे की जद में आया शख्स किस हद तक जा सकता है.

डॉ. रमेश ने कहा कि ऐसे युवाओं को नफरत नहीं बल्कि इलाज की जरूरत है. बच्चों को नशे के जाल में फंसने से रोकना है तो परिवार की भूमिका अहम होती है और फिर समाज का रोल भी अहम हो जाता है. इसलिए बच्चों में किसी भी तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें और मनोचिकित्सक से मिलकर हर बात बताएं क्योंकि एक स्टेज के बाद डॉक्टर और दवाई जरूरी हो जाती है. ऐसे में परिवार के साथ-साथ ऐसे युवाओं को अपनाने और उनका साथ देने में समाज को भी आगे आना चाहिए.

एएसपी ने युवाओं से की ये अपील

एएसपी बीर बहादुर ने कहा कि पुलिस केवल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं कर रही, बल्कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी कर रही है. स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि चिट्टे की लत युवाओं को अपराध की ओर धकेल रही है और इससे मौत के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है. इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा और अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए.

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