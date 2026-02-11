ETV Bharat / state

खूंटी में फुलकू नदी किनारे से अज्ञात युवती का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस

खूंटी में फुलकू नदी किनारे से पुलिस ने एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

WOMAN BODY IN KHUNTI
घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 11, 2026 at 2:27 PM IST

खूंटी/रांची: जिले के तोरपा प्रखंड अंतर्गत डोडमा गांव के पास फुलकू नदी के पास से बुधवार सुबह एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर तोरपा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. प्रारंभिक जांच में युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, सुबह नदी किनारे शव दिखाई देने के बाद इसकी जानकारी तुरंत तोरपा पुलिस और उप प्रमुख को दी गई. सूचना मिलते ही उप प्रमुख संतोष, तोरपा थाना प्रभारी मुकेश यादव और एसआई रोशन खाखा सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आवश्यक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

युवती की पहचान करने की कवायद जारी

थाना प्रभारी का कहना है कि युवती की पहचान अब तक नहीं हो सकी है. उसकी शिनाख्त के लिए आसपास के गांव-टोला, मोहल्लों और नजदीकी थानों से संपर्क किया जा रहा है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि युवती नदी किनारे कैसे पहुंची और इस घटना में कौन-कौन शामिल हो सकता है.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या के संकेत मिले हैं, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट किया जाएगा कि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है और पहचान सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

