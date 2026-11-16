सिरखड्ड से 10वीं की दोनों छात्राओं के शव बरामद, एग्जाम देने की बात कहकर निकली थीं घर से बाहर
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खड्ड में तलाश अभियान शुरू कर दिया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:32 AM IST
घुमारवीं: हिमाचल प्रदेश खे बिलासपुर जिले के घुमारवीं के सिरखड्ड पुल से खड्ड में छलांग लगाने वाली बरमाणा क्षेत्र की दोनों नाबालिग छात्राओं के शव बरामद कर लिए गए हैं. रविवार देर शाम हुई इस घटना में एक छात्रा का शव उसी दिन तलाश अभियान के दौरान बरामद कर लिया गया था, जबकि दूसरी छात्रा की तलाश के लिए रात तक अभियान जारी रहा. सोमवार सुबह आखिरकार दूसरी छात्रा का शव भी खड्ड से बरामद कर लिया गया.
सीर खड्ड से दोनों सहेलियों के शव बरादम
पुलिस के अनुसार, दोनों छात्राएं बरमाणा क्षेत्र की रहने वाली थीं और दसवीं कक्षा में पढ़ती थीं. इनमें एक छात्रा की उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, जबकि दूसरी 15 वर्षीय थी. दोनों आपस में सहेलियां थीं. इनमें से एक छात्रा अपने ननिहाल में रहती थी, जबकि दूसरी प्रवासी परिवार से संबंध रखती थी और बरमाणा में ही रहती थी.
पुल से सीर खड्ड में कूदी थीं दो सहेलियां
परिजनों के अनुसार, दोनों छात्राएं शनिवार, 14 नवंबर की सुबह सुंदरनगर में परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकली थीं. परिजनों को उम्मीद थी कि दोनों परीक्षा देकर शाम तक घर लौट आएंगी, लेकिन देर शाम तक उनके घर नहीं पहुंचने पर परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई. परिजनों ने अपने स्तर पर दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला तो परिवार के सदस्यों की परेशानी बढ़ने लगी.
डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने बताया कि, "सिरखड्ड पुल से खड्ड में छलांग लगाने वाली दोनों छात्राओं के शव बरामद कर लिए गए हैं. परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. फिलहाल, पुलिस की टीम आगामी तफ्तीश में जुटी है."
छात्राओं के ननिहाल पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को पता चला कि दोनों घुमारवीं में हैं. इसके बाद उन्हें समझाकर घर वापस लाने के लिए बरमाणा से दो युवकों को घुमारवीं भेजा गया था. हालांकि, युवकों के पहुंचने से पहले ही दोनों छात्राएं सिरखड्ड पुल से खड्ड में छलांग लगा चुकी थीं. रविवार शाम करीब छह बजे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से खड्ड में तलाश अभियान शुरू किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद एक छात्रा का शव बरामद कर लिया गया था, जबकि दूसरी छात्रा की तलाश जारी थी. अंधेरा होने और खड्ड का पानी अधिक ठंडा होने के कारण बचाव अभियान में दिक्कतें आ रही थीं. इसके बावजूद स्थानीय लोग देर शाम तक तलाश में जुटे रहे. लेकिन, रविवाद देर रात तक एक ही छात्रा का शव बरामद हो पाया.
जांच में जुटी पुलिस
स्थानीय निवासी एवं रेस्क्यू अभियान में शामिल यशवंत सिंह ने बताया कि, सोमवार सुबह दोबारा तलाश अभियान चलाया गया, जिसके बाद दूसरी छात्रा का शव भी बरामद कर लिया गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल दोनों छात्राओं ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसके कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.
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