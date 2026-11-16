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सिरखड्ड से 10वीं की दोनों छात्राओं के शव बरामद, एग्जाम देने की बात कहकर निकली थीं घर से बाहर

सिरखड्ड से 10वीं की दोनों छात्राओं के शव बरामद ( ETV Bharat )

घुमारवीं: हिमाचल प्रदेश खे बिलासपुर जिले के घुमारवीं के सिरखड्ड पुल से खड्ड में छलांग लगाने वाली बरमाणा क्षेत्र की दोनों नाबालिग छात्राओं के शव बरामद कर लिए गए हैं. रविवार देर शाम हुई इस घटना में एक छात्रा का शव उसी दिन तलाश अभियान के दौरान बरामद कर लिया गया था, जबकि दूसरी छात्रा की तलाश के लिए रात तक अभियान जारी रहा. सोमवार सुबह आखिरकार दूसरी छात्रा का शव भी खड्ड से बरामद कर लिया गया.

सीर खड्ड से दोनों सहेलियों के शव बरादम