ETV Bharat / state

पुलिस ने कार से बरामद की अवैध देसी पिस्टल, 9 फर्जी नंबर प्लेटें जब्त, आरोपी फरार

कार से अवैध देशी पिस्टल जब्त ( फोटो सोर्स- बाड़मेर पुलिस )