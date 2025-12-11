ETV Bharat / state

पुलिस ने कार से बरामद की अवैध देसी पिस्टल, 9 फर्जी नंबर प्लेटें जब्त, आरोपी फरार

पुलिस को नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी क्रेटा कार से अवैध पिस्टल और फर्जी नंबर प्लेटें बरामद हुई हैं.

कार से अवैध देशी पिस्टल जब्त
कार से अवैध देशी पिस्टल जब्त (फोटो सोर्स- बाड़मेर पुलिस)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 9:45 AM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 9:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर : जिले के सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में सरहद रावतसर क्षेत्र में एक लग्जरी कार से अवैध देशी पिस्टल सहित दो खाली मैगजीन और अलग-अलग नंबरों की 9 नंबर प्लेटें बरामद की गईं. वाहन का इंजन नंबर और चेसिस नंबर घिसा हुआ मिला. जिससे यह संदेह गहरा गया कि कार का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में किया जा रहा था. पुलिस की भनक लगते ही मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया.

बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि पुलिस मुख्यालय और जोधपुर रेंज आईजी के निर्देश पर अवैध हथियारों की धर पकड़ और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर और सर्किल ऑफिसर बाड़मेर के सुपरविजन में डीएसटी टीम को गुप्त सूचना मिली कि रावतसर गांव में बांकाराम जाट के घर के बाहर एक संदिग्ध लग्जरी कार खड़ी है.

इसे भी पढ़ें : मध्यप्रदेश से जयपुर चोरी करने आते, होटलों में रुककर करते रैकी, चार राज्यों में वारदात करने वाली गैंग पकड़ी

सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी बगडूराम विश्नोई मय पुलिस टीम और डीएसटी टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी. कार की तलाशी में एक देशी पिस्टल (देशी कट्टा), दो खाली मैगजीन और अलग-अलग राज्यों व नंबरों की 9 नंबर प्लेटें बरामद हुईं. कार का इंजन व चेसिस नंबर जानबूझकर घिस हुए थे, जिससे वाहन की असली पहचान छुपाई जा सके. पुलिस पहुंचते ही कार आरोपी घर के पीछे के रास्ते से फरार हो गया. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस ने इस संबंध में थाना सदर बाड़मेर में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही क्रेटा कार, हथियार और सभी नंबर प्लेटों को विधिवत जब्त कर लिया है तथा गहन अनुसंधान शुरू कर दिया है.

Last Updated : December 11, 2025 at 9:54 AM IST

TAGGED:

9 FAKE NUMBER PLATES
डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई
अवैध पिस्टल जब्त
BARMER POLICE TOOK ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.