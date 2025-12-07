देवघर एम्स के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव, जांच में जुटी पुलिस
देवघर एम्स के पास से पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव बरामद किया है.
Published : December 7, 2025 at 7:28 PM IST
देवघर: जिले के देवीपुर प्रखंड स्थित शंकरपुर-गिद्धिया के बीच एम्स के पास पुलिस को एक अधजला शव मिला है. शव मिलने से आसपास के लोग सहमे हुए हैं. शंकरपुर-गिद्धिया के बीच सड़क किनारे फैले जंगल में अधजली हालत में शव फेंका हुआ था. स्थानीय लोगों की नजर जब इस अधजले शव पर पड़ी तो लोगों ने मौके पर देवीपुर थाने को सूचित किया. सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
आनन-फानन में शव को जलाने की कोशिश: एसडीपीओ
इम मौके पर एसडीपीओ अशोक सिंह ने कहा कि शव की स्थिति को देखने के बाद प्रारंभिक जांच से यही पता चल रहा है कि बाहर से लाकर किसी ने शव को यहां फेंक दिया है. एसडीपीओ ने कहा कि यहां पर फेंकने के बाद उसे जलाने का प्रयास किया गया है ताकि सबूत मिटाया जा सके. लेकिन आनन-फानन या किसी के डर से शव को आधा जला हुआ छोड़कर अपराधी भाग गए हैं.
शव ज्यादा जलने से पहचान पाने में मुश्किल
पुलिस ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है. शव काफी हद तक जल चुका है, चेहरे के माध्यम से पहचान पाना मुश्किल है. शव की पहचान के लिए पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट खंगाल रही है. इसके साथ ही आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है.
घटनास्थल पर पहुंचे देवघर के एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शव की पहचान के लिए फॉरेंसिक टीम से भी संपर्क किया गया है. वहीं पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा.
