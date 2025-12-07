ETV Bharat / state

देवघर एम्स के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव, जांच में जुटी पुलिस

देवघर एम्स के पास से पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव बरामद किया है.

DEAD BODY RECOVERED IN DEOGHAR
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 7, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: जिले के देवीपुर प्रखंड स्थित शंकरपुर-गिद्धिया के बीच एम्स के पास पुलिस को एक अधजला शव मिला है. शव मिलने से आसपास के लोग सहमे हुए हैं. शंकरपुर-गिद्धिया के बीच सड़क किनारे फैले जंगल में अधजली हालत में शव फेंका हुआ था. स्थानीय लोगों की नजर जब इस अधजले शव पर पड़ी तो लोगों ने मौके पर देवीपुर थाने को सूचित किया. सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

आनन-फानन में शव को जलाने की कोशिश: एसडीपीओ

इम मौके पर एसडीपीओ अशोक सिंह ने कहा कि शव की स्थिति को देखने के बाद प्रारंभिक जांच से यही पता चल रहा है कि बाहर से लाकर किसी ने शव को यहां फेंक दिया है. एसडीपीओ ने कहा कि यहां पर फेंकने के बाद उसे जलाने का प्रयास किया गया है ताकि सबूत मिटाया जा सके. लेकिन आनन-फानन या किसी के डर से शव को आधा जला हुआ छोड़कर अपराधी भाग गए हैं.

जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

शव ज्यादा जलने से पहचान पाने में मुश्किल

पुलिस ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है. शव काफी हद तक जल चुका है, चेहरे के माध्यम से पहचान पाना मुश्किल है. शव की पहचान के लिए पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट खंगाल रही है. इसके साथ ही आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है.


घटनास्थल पर पहुंचे देवघर के एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शव की पहचान के लिए फॉरेंसिक टीम से भी संपर्क किया गया है. वहीं पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा.

ये भी पढ़ें: खूंटी में कानू को दर्दनाक मौत देने वाले सीनू का सिर और धड़ बरामद, पुलिस ने जमीन खोदकर निकाला शव

खूंटी के जंगल से युवती का क्षत-विक्षत शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

दुमका में 4 शव मिलने का मामलाः बेटे की बीमारी से परेशान पिता ने उठाया खौफनाक कदम, ले ली पूरे परिवार की जान

TAGGED:

DEOGHAR
BODY RECOVERED
देवघर में शव बरामद
MURDER IN DEOGHAR
DEAD BODY RECOVERED IN DEOGHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.