देवघर एम्स के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव, जांच में जुटी पुलिस

देवघर: जिले के देवीपुर प्रखंड स्थित शंकरपुर-गिद्धिया के बीच एम्स के पास पुलिस को एक अधजला शव मिला है. शव मिलने से आसपास के लोग सहमे हुए हैं. शंकरपुर-गिद्धिया के बीच सड़क किनारे फैले जंगल में अधजली हालत में शव फेंका हुआ था. स्थानीय लोगों की नजर जब इस अधजले शव पर पड़ी तो लोगों ने मौके पर देवीपुर थाने को सूचित किया. सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.



आनन-फानन में शव को जलाने की कोशिश: एसडीपीओ

इम मौके पर एसडीपीओ अशोक सिंह ने कहा कि शव की स्थिति को देखने के बाद प्रारंभिक जांच से यही पता चल रहा है कि बाहर से लाकर किसी ने शव को यहां फेंक दिया है. एसडीपीओ ने कहा कि यहां पर फेंकने के बाद उसे जलाने का प्रयास किया गया है ताकि सबूत मिटाया जा सके. लेकिन आनन-फानन या किसी के डर से शव को आधा जला हुआ छोड़कर अपराधी भाग गए हैं.