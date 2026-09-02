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माइनिंग चेक पोस्ट से चुराया 35 लाख का ट्रक, जंगल में छिपाया, पुलिस से बच नहीं सके यूपी के वाहन चोर परवेज और हबीब

पुलिस की गिरफ्त में ट्रक चोरी के आरोपी ( Courtesy- Haridwar Police )

हरिद्वार: श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने माइनिंग चेक पोस्ट से चोरी हुए करीब 35 लाख रुपये कीमत के 12 टायरा ट्रक को बरामद कर लिया है. दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ट्रक को गैण्डीखाता क्षेत्र में जंगल की झाड़ियों के बीच से बरामद किया. आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए ट्रक की नंबर प्लेट भी हटा दी थी. माइनिंग चेक पोस्ट से चोरी हुआ 35 लाख का ट्रक बरामद: एसपी क्राइम निशा यादव ने बताया कि 24 अगस्त को श्यामपुर क्षेत्र स्थित माइनिंग चेक पोस्ट से एक 12 टायरा ट्रक चोरी होने की शिकायत मिली थी. इस संबंध में कोतवाली श्यामपुर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम को आरोपियों की तलाश में लगाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए श्यामपुर कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया. यूपी के के दो वाहन चोर परवेज और हबीब गिरफ्तार: पुलिस टीम ने लगातार संदिग्धों की तलाश शुरू की. जांच के दौरान दो संदिग्धों के नाम सामने आए. 31 अगस्त को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहजाद परवेज निवासी मोहल्ला मुगलुशाह, थाना नजीबाबाद, बिजनौर और हबीब खां निवासी मोहल्ला किला, थाना नजीबाबाद, बिजनौर के रूप में हुई है.