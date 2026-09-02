माइनिंग चेक पोस्ट से चुराया 35 लाख का ट्रक, जंगल में छिपाया, पुलिस से बच नहीं सके यूपी के वाहन चोर परवेज और हबीब
यूपी के दो वाहन चोरों परवेज और हबीब ने हरिद्वार के श्यामपुर माइनिंग चेक पोस्ट से 24 अगस्त को 12 टायरा ट्रक चोरी किया था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 2, 2026 at 11:05 AM IST
हरिद्वार: श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने माइनिंग चेक पोस्ट से चोरी हुए करीब 35 लाख रुपये कीमत के 12 टायरा ट्रक को बरामद कर लिया है. दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ट्रक को गैण्डीखाता क्षेत्र में जंगल की झाड़ियों के बीच से बरामद किया. आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए ट्रक की नंबर प्लेट भी हटा दी थी.
माइनिंग चेक पोस्ट से चोरी हुआ 35 लाख का ट्रक बरामद: एसपी क्राइम निशा यादव ने बताया कि 24 अगस्त को श्यामपुर क्षेत्र स्थित माइनिंग चेक पोस्ट से एक 12 टायरा ट्रक चोरी होने की शिकायत मिली थी. इस संबंध में कोतवाली श्यामपुर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम को आरोपियों की तलाश में लगाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए श्यामपुर कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया.
❇️हरिद्वार पुलिस का अपराध पर बड़ा प्रहार- चोरी हुआ 35 लाख कीमती ट्रक 🚛 बरामद— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) September 1, 2026
✳️माईनिंग चेक पोस्ट से ट्रक चोरी करने वाले दोनों शातिर 👀 पुलिस ने किए गिरफ्तार
❇️आरोपियों ने नंबर प्लेट हटा जंगल में झाड़ियों 🏞️ के बीच छिपाया था 12 टायरा ट्रक @uttarakhandcops pic.twitter.com/8AQbHNzOcz
यूपी के के दो वाहन चोर परवेज और हबीब गिरफ्तार: पुलिस टीम ने लगातार संदिग्धों की तलाश शुरू की. जांच के दौरान दो संदिग्धों के नाम सामने आए. 31 अगस्त को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहजाद परवेज निवासी मोहल्ला मुगलुशाह, थाना नजीबाबाद, बिजनौर और हबीब खां निवासी मोहल्ला किला, थाना नजीबाबाद, बिजनौर के रूप में हुई है.
12 टायरा ट्रक चोरी किया था: पूछताछ में आरोपियों ने ट्रक चोरी करने की बात स्वीकार की और बताया कि उन्होंने ट्रक को गैण्डीखाता क्षेत्र में जंगल गुर्जर बस्ती की ओर छिपाकर रखा है. उपनिरीक्षक गगन मैठाणी पुलिस टीम के साथ दोनों आरोपियों को लेकर मौके पर पहुंचे. उनकी निशानदेही पर गुर्जर बस्ती की ओर जाने वाले रास्ते के पास जंगली झाड़ियों के समीप से लाल रंग का ओपन बॉडी 12 टायरा ट्रक बरामद कर लिया गया.
नंबर प्लेट हटाई लेकिन फिर भी हो गई पहचान: पुलिस के मुताबिक चोरी हुआ करीब 35 लाख रुपये कीमत का ट्रक था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए ट्रक की नंबर प्लेट को हटा दिया था लेकिन ट्रक के दस्तावेजों और उसके चेसिस व इंजन नंबर के आधार पर पहचान कर ली गई.
एसपी क्राइम ने क्या कहा: एसपी क्राइम निशा यादव ने बताया कि-
ट्रक चोरी की शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज किया गया. सफलता हासिल करते हुए पुलिस टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया. दोनों की निशानदेही पर झाड़ियां में छुपाया गया ट्रक भी बरामद कर लिया गया है. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें सीधा जेल भेज दिया गया है.
-निशा यादव, एसपी क्राइम-
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