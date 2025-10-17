ETV Bharat / state

वाराणसी में कपड़े की दुकान से 8 बोरा पटाखा जब्त; कानपुर में 200 क्विंटल पटाखा बरामद

एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि अवैध पटाखों के भंडारण को लेकर पुलिस को सूचना मिली थी. अभी और जगह छापेमारी होगी.

वाराणसी में कपड़े की दुकान में मिला 8 बोरा पटाखा.
वाराणसी में कपड़े की दुकान में मिला 8 बोरा पटाखा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 9:14 AM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 11:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी/फिरोजाबाद/कानपुर: दीपावली का त्योहार आते ही पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री पर पुलिस का एक्शन जारी है. वाराणसी में कई थाना क्षेत्रों ने लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में शहर के भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक कपड़े की दुकान पर पुलिस ने छापा मारा. यहां 8 बोरा पटाखा बरामद किया गया है. वहीं, फिरोजाद में भी 1.75 क्विंटल पटाखा बरामद हुआ और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. कानपुर पुलिस ने भी अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापा मारकर करीब 200 क्विंटल पटाखा जब्त किया है.

एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि अवैध पटाखों के भंडारण को लेकर पुलिस को सूचना मिली थी, कि एक कपड़े की दुकान में अवैध तरीके से पटाखा रखा गया है. इसकी बिक्री भी की जा रही है. इस सूचना पर जब पुलिस टीम ने छापेमारी की तो दुकान के अंदर कपड़ों के बीच में पटाखे छिपाकर रखे पाए गए. उन्होंने बताया कि भेलूपुर दशमी में दुकानदार के यहां कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर पटाखों से भरे बोरे बरामद किए गए हैं.

एसीपी ने बताया कि करीब एक घंटे की कार्रवाई में आठ बोरे पटाखे मिले हैं, जिनका वजन लगभग साढ़े तीन क्विंटल है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए है. दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया है और दुकान को सील करके संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा अभी कुछ और जगह पर सूचनाएं मिली हैं, जहां कार्रवाई जारी रहेगी.

फिरोजाबाद में 1.75 क्विंटल पटाखा बरामद: एएसपी अनुज चौधरी ने बताया कि जिले के मक्खनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात अवैध पटाखा भंडारण करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस टीम की छापेमारी में 6 कार्टन लगभग 1.25 क्विंटल अवैध पटाखा बरामद हुआ है. साछ ही 2.5 बोरे में देशी बम वजन करीब 49 किलो 580 ग्राम बरामद किए. बरामद विस्फोटक का कुल वजन करीब 1.75 किलोग्राम है. गिरफ्तार अभियुक्त का नाम गौरव पुत्र दिनेश, निवासी मंदिर वाली गली, थाना मक्खनपुर, जनपद फिरोजाबाद है.

कानुपर में 200 क्विंटल पटाखे जब्त: कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात दबिश देकर पुलिस टीम ने तीन अलग-अलग स्थानों से 200 क्विटंल पटाखों को जब्त किया. सभी स्थानों पर बड़े-बड़े गत्तों में पटाखे भरे थे.

एसीपी कोतवाली आकांक्षा पांडेय ने बताया कि कई थानों की फोर्स के साथ छापेमारी की गई. एसीपी ने बताया कि शहर में बिठूर समेत अन्य स्थलों पर पटाखों की बिक्री शुरू हो चुकी है. हर साल जो दुकानदार पटाखे की दुकानें लगा रहे थे, उन्हें लाइसेंस दिए गए हैं. किसी को भी अवैध रूप से पटाखा भंडारण नहीं करने दिया जाएगा. वहीं, मूलगंज पुलिस टीम ने ही गुरुवार को क्षेत्र में 33 क्विंटल पटाखे जब्त किए थे.

यह भी पढ़ें: बनारस में शाही बाबा मजार के ध्वस्तीकरण पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

Last Updated : October 17, 2025 at 11:18 AM IST

TAGGED:

VARANASI FIRE CRACKER SIEZED
POLICE RECOVERED FIRECRACKERS
FIRECRACKER IN CLOTH SHOP VARANASI
वाराणसी कपड़े की दुकान में पटाखा
VARANASI LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.