ETV Bharat / state

वाराणसी में कपड़े की दुकान से 8 बोरा पटाखा जब्त; कानपुर में 200 क्विंटल पटाखा बरामद

वाराणसी/फिरोजाबाद/कानपुर: दीपावली का त्योहार आते ही पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री पर पुलिस का एक्शन जारी है. वाराणसी में कई थाना क्षेत्रों ने लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में शहर के भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक कपड़े की दुकान पर पुलिस ने छापा मारा. यहां 8 बोरा पटाखा बरामद किया गया है. वहीं, फिरोजाद में भी 1.75 क्विंटल पटाखा बरामद हुआ और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. कानपुर पुलिस ने भी अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापा मारकर करीब 200 क्विंटल पटाखा जब्त किया है.

एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि अवैध पटाखों के भंडारण को लेकर पुलिस को सूचना मिली थी, कि एक कपड़े की दुकान में अवैध तरीके से पटाखा रखा गया है. इसकी बिक्री भी की जा रही है. इस सूचना पर जब पुलिस टीम ने छापेमारी की तो दुकान के अंदर कपड़ों के बीच में पटाखे छिपाकर रखे पाए गए. उन्होंने बताया कि भेलूपुर दशमी में दुकानदार के यहां कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर पटाखों से भरे बोरे बरामद किए गए हैं.

एसीपी ने बताया कि करीब एक घंटे की कार्रवाई में आठ बोरे पटाखे मिले हैं, जिनका वजन लगभग साढ़े तीन क्विंटल है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए है. दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया है और दुकान को सील करके संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा अभी कुछ और जगह पर सूचनाएं मिली हैं, जहां कार्रवाई जारी रहेगी.

फिरोजाबाद में 1.75 क्विंटल पटाखा बरामद: एएसपी अनुज चौधरी ने बताया कि जिले के मक्खनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात अवैध पटाखा भंडारण करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस टीम की छापेमारी में 6 कार्टन लगभग 1.25 क्विंटल अवैध पटाखा बरामद हुआ है. साछ ही 2.5 बोरे में देशी बम वजन करीब 49 किलो 580 ग्राम बरामद किए. बरामद विस्फोटक का कुल वजन करीब 1.75 किलोग्राम है. गिरफ्तार अभियुक्त का नाम गौरव पुत्र दिनेश, निवासी मंदिर वाली गली, थाना मक्खनपुर, जनपद फिरोजाबाद है.