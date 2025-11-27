ETV Bharat / state

बूंदी पुलिस का बड़ा अभियान: 13 लाख के 70 मोबाइल फोन बरामद, असली मालिकों को सौंपे

एसपी राजेंद्र मीणा ने कहा कि मोबाइल खोने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट सरकारी CEIR पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है.

Lost Mobile recovered
बरामद मोबाइल के साथ लोग (Etv Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले में साइबर अपराधों पर नकेल कसने और आमजन को राहत पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है. पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और सतत प्रयासों के बाद लगभग 13 लाख रुपए कीमत के 70 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिए. इस कार्रवाई ने न केवल पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई, बल्कि पुलिस के प्रति भरोसा भी मजबूत किया है.

जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि बरामद सभी मोबाइलों की कुल कीमत करीब 13 लाख रुपए आंकी गई है, जो अब अपने वास्तविक मालिकों तक पहुंच चुके हैं. उन्होंने कहा कि यह सफलता पुलिस की प्रतिबद्धता, तकनीकी दक्षता और टीमवर्क का परिणाम है. पुलिस टीमों ने कई दिनों तक तकनीकी विश्लेषण किया.

पढ़ें: ऑपरेशन संग्राम: अलवर पुलिस ने 19 दिन में 40 लाख के मोबाइल किए बरामद, परिवादियों को लौटाए

मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया और सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से ट्रेस हुए मोबाइलों की लोकेशन का पता लगाया. इसी तकनीकी जांच और त्वरित कार्रवाई की बदोलत कुल 70 मोबाइल फोन बरामद किए जा सके. पुलिस ने इन मोबाइलों को सुरक्षित रखकर सत्यापन के बाद उनके असली मालिकों को कार्यालय में बुलाकर सौंप दिया. मोबाइलों की वापसी के दौरान कई लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया और कहा कि महंगे मोबाइल गुम होने से काफी चिंता थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से उन्हें भारी राहत मिली है.

मोबाइल खोए तो तुरंत रिपोर्ट करें: जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तो वे बिना देरी किए नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं. इसके अलावा साइबर थाने में भी गुमशुदगी दर्ज कराई जा सकती है. साथ ही लोग स्वयं भी सरकारी CEIR पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपने मोबाइल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, जिससे मोबाइल फोन को ट्रेस करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाती है.

TAGGED:

MOBILE PHONES WORTH RS 13 LAKH
MOBILE HANDED OVER TO OWNERS
POLICE SPECIAL CAMPAIGN FOR MOBILE
LOST MOBILE RECOVERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद में चावल को माना गया है औषधि, कई बीमारियों में दे सकता है आराम, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें खाने का तरीका

Special: RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव की टूक - 2047 का विकसित भारत चाहिए तो ग्रोथ रेट 7-8% और अच्छी क्वॉलिटी की नौकरियां जरूरी

Health Tips : सर्दियों में हेल्थ बूस्टर है चना, मूंगफली और गुड़, इन्हें करना चाहिए परहेज

भारत के नए लेबर कोड के तहत बोनस के नियम क्या हैं? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.