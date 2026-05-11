ETV Bharat / state

अवैध गांजा बिहार भेजने की थी तैयारी, पुलिस ने छापेमारी कर 47 किलो किया बरामद

बोकारो पुलिस ने नया मोड़ बस स्टैंड से 47 किलो गांजा बरामद किया है. बरामद गांजा को तस्कर द्वारा बिहार भेजने की तैयारी थी.

GANJA RECOVERED FROM BOKARO
पुलिस द्वारा बरामद गांजा (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 11, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नया मोड़ बस स्टैंड से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बस के माध्यम से अवैध गांजा बिहार भेजने की तैयारी में हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 47 किलो गांजा जब्त किया है. जब्त गांजा की कीमत लगभग 5 से 7 लाख रुपए आंकी जा रही है. फिलहाल मामले में संलिप्त तस्करों की तलाश जारी है.

9 मई को मिली थी सूचना

सिटी डीएसपी आलोक रंजन के अनुसार 9 मई शाम पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा को गुप्त सूचना मिली थी कि बीएस सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत नया मोड़ बस स्टैंड से अवैध गांजा की खेप बिहार भेजी जाने वाली है. सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर डीएसपी सिटी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था.

जानकारी देते सिटी डीएसपी (ईटीवी भारत)

छापेमारी टीम ने नया मोड़ बस स्टैंड स्थित पवनसुत बस पड़ाव के चबूतरे पर संदिग्ध हालत में रखे दो प्लास्टिक के बोरों की जांच की. तलाशी लेने पर दोनों बोरों से 47 पैकेट में बंधा करीब 47 किलो गांजा बरामद किया गया. पुलिस के मुताबिक गांजा को बस के जरिए बिहार भेजने की तैयारी थी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई

मामले में सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि बीएस सिटी थाना कांड संख्या 89/26 दर्ज करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच के दौरान दो संदिग्ध तस्करों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: पिता पुत्र पर गांजा का कारोबार करने का आरोप! घर से बरामद हुआ 6.6 किलो गांजा और 1.99 लाख नगद

राजधानी में नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, अवैध गांजा के साथ चार गिरफ्तार

साहिबगंज में 20 किलो गांजा बरामद, दबोचे गए ओडिशा के दो तस्कर

TAGGED:

POLICE ACTION AGAINST SMUGGLER
MARIJUANA FOUND IN BOKARO
BOKARO
बोकारो में गांजा बरामद
GANJA RECOVERED FROM BOKARO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.