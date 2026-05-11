अवैध गांजा बिहार भेजने की थी तैयारी, पुलिस ने छापेमारी कर 47 किलो किया बरामद
बोकारो पुलिस ने नया मोड़ बस स्टैंड से 47 किलो गांजा बरामद किया है. बरामद गांजा को तस्कर द्वारा बिहार भेजने की तैयारी थी.
Published : May 11, 2026 at 2:50 PM IST
बोकारो: पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नया मोड़ बस स्टैंड से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बस के माध्यम से अवैध गांजा बिहार भेजने की तैयारी में हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 47 किलो गांजा जब्त किया है. जब्त गांजा की कीमत लगभग 5 से 7 लाख रुपए आंकी जा रही है. फिलहाल मामले में संलिप्त तस्करों की तलाश जारी है.
9 मई को मिली थी सूचना
सिटी डीएसपी आलोक रंजन के अनुसार 9 मई शाम पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा को गुप्त सूचना मिली थी कि बीएस सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत नया मोड़ बस स्टैंड से अवैध गांजा की खेप बिहार भेजी जाने वाली है. सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर डीएसपी सिटी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था.
छापेमारी टीम ने नया मोड़ बस स्टैंड स्थित पवनसुत बस पड़ाव के चबूतरे पर संदिग्ध हालत में रखे दो प्लास्टिक के बोरों की जांच की. तलाशी लेने पर दोनों बोरों से 47 पैकेट में बंधा करीब 47 किलो गांजा बरामद किया गया. पुलिस के मुताबिक गांजा को बस के जरिए बिहार भेजने की तैयारी थी.
पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई
मामले में सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि बीएस सिटी थाना कांड संख्या 89/26 दर्ज करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच के दौरान दो संदिग्ध तस्करों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
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