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महराजगंज पुलिस को बड़ी सफलता: CEIR पोर्टल और IMEI से ट्रैक हुए ₹1.25 करोड़ के 417 मोबाइल, खोया फोन पाकर खिले लोगों के चेहरे

महराजगंज पुलिस को बड़ी सफलता: CEIR पोर्टल और IMEI से ट्रैक हुए ₹1.25 करोड़ के 417 मोबाइल, खोया फोन पाकर खिले लोगों के चेहरे ( Photo Credit; ETV Bharat )