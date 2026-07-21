महराजगंज पुलिस को बड़ी सफलता: CEIR पोर्टल और IMEI से ट्रैक हुए ₹1.25 करोड़ के 417 मोबाइल, खोया फोन पाकर खिले लोगों के चेहरे
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि जनता की छोटी से छोटी समस्या का समाधान पुलिस की प्राथमिकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 6:20 PM IST
महराजगंज : जनपद में पुलिस तकनीक आधारित पुलिसिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है. मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 110 मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को सौंपा गया. इस प्रकार बीते चार महीने में चोरी और खोए हुए 417 मोबाइल फोन बरामद कर पुलिस उनके वास्तविक मालिकों को सौंप चुकी है. इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत 1.25 करोड़ रुपये है.
दरअसल, पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में जनपद की सर्विलांस सेल लगातार तकनीक आधारित पुलिसिंग के जरिए शानदार सफलता हासिल कर रही है. उन्होंने बताया कि CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल, IMEI आधारित ट्रैकिंग और आधुनिक तकनीकी विश्लेषण की मदद से बीते चार महीनों में कुल 417 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये आंकी गई है.
उन्होंने बताया कि इसी अभियान के तहत मंगलवार को 110 मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये है, उनके वास्तविक स्वामियों को आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सौंपे गए. लंबे समय बाद अपना खोया मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी और उन्होंने महराजगंज पुलिस का आभार जताया.
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता की छोटी से छोटी समस्या का समाधान पुलिस की प्राथमिकता है. आधुनिक तकनीक और CEIR पोर्टल के प्रभावी उपयोग से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद करने में लगातार सफलता मिल रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल गुम होने या चोरी होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर उसे ब्लॉक कराएं और निकटतम थाना या सर्विलांस सेल में शिकायत दर्ज कराएं.
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