गुम हुए मोबाइलों की तलाश में अमेठी पुलिस की बड़ी कामयाबी, देश के कई हिस्सों से 217 फोन बरामद
बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 50 लाख रुपये से अधिक बताई गई है, जिसे संबंधित लोगों को सौंप दिया गया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 6:01 PM IST
अमेठी: जनपद में पुलिस ने डिजिटल ऑपरेशन चलाकर बड़ी सफलता प्राप्त की है. सर्विलांस सेल और स्वाट टीम ने सीईआईआर (CEIR) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर गुम और चोरी हुए 217 मोबाइल फोन बरामद किया है. इन मोबाइलों को ट्रेस कर प्रदेश और देश के अलग-अलग हिस्सों से बरामद किया गया है, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपये से अधिक बताई गई है.
पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने बताया कि जिले में पिछले दिनों में बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल फोन गायब हुए थे. इसमें 101 लोगों ने लोक शिकायत और 116 ने CEIR पोर्टल पर दर्ज कराई थी. उसके बाद सर्विलांस सेल और स्वाट टीम एक्टिव हुई. टीम ने इन सभी 217 मोबाइल फोन को प्रदेश के अलग-अलग जिलों के साथ ही देश के कई अलग-अलग स्थानों से बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए से अधिक है.
एसपी ऑफिस सभागार में एसपी सरवणन टी ने गुरुवार को इन मोबाइल फोन के असली मालिकों को सौंप दिया है. अपना गायब हुआ मोबाइल फोन पाकर लोगों ने अमेठी पुलिस और एसपी का आभार व्यक्त किया है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अमेठी में विगत 5 महीने में लोक शिकायत और CEIR पोर्टल के माध्यम से खोए हुए मोबाइल फोन को सर्विलांस के माध्यम से बरामद किया जा रहा है. इसी क्रम में फिर से बड़ी सफलता प्राप्त हुई है. बता दें कि जनपद में 1 जनवरी 2024 से अब तक टोटल 395 मोबाइल फोन्स बरामद किए जा चुके हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है.
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