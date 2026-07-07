₹45 लाख के 176 मोबाइल बरामद कर असली मालिकों को सौंपे गए, जानिए पुलिस को इस कार्य में कैसे मिली सफलता
गुम और चोरी हुए मोबाइल वापस पाकर लोग काफी खुश नजर आए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 6:03 PM IST
बुलंदशहर: जनपद में पुलिस ने जून महीने में गुम और चोरी हुए 176 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है. इन मोबाइल फोन्स को उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया है. अपना खोया मोबाइल पाकर लोग काफी खुश नजर आए.
दरअसल, CEIR पोर्टल से मिली शिकायतों के आधार पर एसएसपी बुलंदशहर के निर्देश पर अभियान चलाकर जून माह में पुलिस ने गुम और चोरी हुए 176 मोबाइल रिकवर किया है, जिनकी कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है. इनमें सबसे ज्यादा 42 मोबाइल खुर्जा नगर और 23 मोबाइल कोतवाली नगर थाने ने बरामद किए हैं. पुलिस ने असली मालिकों को मोबाइल सौंप दिया है. चोरी हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों में खुशी का माहौल है. लोगों ने कहा कि पुलिस ने यह सराहनीय काम करके हमारी नज़रों में अपना कद और बढ़ा लिया है.
एसपी क्राइम नरेश कुमार ने कहा है कि एसएसपी के निर्देशन में बुलंदशहर की सर्विलांस टीम गुम और चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी क्रम में जून माह में गुम और चोरी हुए 176 मोबाइल बरामद किए गए हैं. जिनकी अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपए है.
इन मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा जा रहा है. इन मोबाइलों की बरामदगी CEIR पोर्टल के माध्यम से की गई है. एसपी ने कहा कि मेरी बुलंदशहरवासियों से अपील है कि अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम या चोरी हो जाता है, तो वो पास के थाने या सर्विलांस सैल पर आकर CEIR पोर्टल पर अपनी शिकायत जरूर दर्ज़ कराएं.
ये भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 'शहजाद भट्टी' गैंग के 2 आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार