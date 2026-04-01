45 लाख के 151 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद कर पुलिस ने मालिकों को किए सुपुर्द
डीडवाना पुलिस ने अब तक विशेष अभियान के तहत 570 से अधिक चोरी और गुम हुए मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे हैं.
Published : April 1, 2026 at 3:16 PM IST
कुचामनसिटी: राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार गुम व चोरी हुए मोबाइल को बरामद करने का अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत डीडवाना जिले के समस्त थानों और साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुम और चोरी हुए 151 मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है. इन मोबाइलों की बाजार कीमत लगभग 45 लाख 30 हजार रुपए बताई जा रही है. इन मोबाइलों को राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों से ट्रेस कर बरामद किया गया है, जिन्हें बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ऋचा तोमर ने उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिया.
एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि इस अभियान में केंद्रीय इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टल पर दर्ज चोरी और गुम हुए मोबाइल को ट्रेस करने के लिए पुलिस की टीमों ने विशेष अनुसंधान किया और मोबाइल फोन को ट्रेस करने की कार्रवाई की. इसके बाद पूर्व में भी 570 से अधिक मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों के सुपुर्द किया गया था. इसी क्रम में गुम व चोरी हुए 151 मोबाइलों को भी बरामद कर आज उनके मालिकों को सौंप दिया गया. इस दौरान लंबे समय बाद अपने मोबाइल वापस पाकर लोग काफी खुश और प्रसन्न नजर आए.
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इस मौके पर एसपी ने बताया कि CEIR पोर्टल दूरसंचार विभाग का एक नागरिक केंद्रित पोर्टल है. यह पोर्टल मोबाइल उपकरणों को उनके अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान नंबरों का इस्तेमाल करके प्रबंधन और ट्रैक करने के लिए बनाया गया है. अगर किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाता है, तो वह आईएमईआई नंबरों को इस पोर्टल पर इंद्राज कर बंद करवा सकते हैं. साथ ही संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाकर CEIR पोर्टल पर जाकर मोबाइल फोन का नंबर भी ब्लॉक करवा सकते हैं. गुम मोबाइल बरामद होने पर उसके मालिक के द्वारा CEIR पोर्टल पर आईएमइआई नंबर को अनब्लॉक करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाकर नंबर को पुन शुरू करवाया जा सकता है.
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एसपी ने की अपील: मोबाइल लौटाते समय एसपी ऋचा तोमर ने कहा, 'मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा अहम हिस्सा है. इस बरामदगी से हमें भी संतोष है कि हम जनता का भरोसा कायम रखने में सफल हुए. उन्होंने अपील की कि यदि किसी का मोबाइल फोन चोरी या गुम हो जाए, तो नजदीकी थाने या साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं. कोई भी व्यक्ति चाहे तो सीधे CEIR पोर्टल के माध्यम से भी गुमशुदगी दर्ज करा सकता है.