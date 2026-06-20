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बिहार में विधायक के नंबर प्लेट पर घूम रही थी चोरी की गाड़ी, पुलिस का माथा ठनका, दो गिरफ्तार

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने चोरी की एक गाड़ी के साथ दो शातिर अपराधियों को पकड़ा. इस गाड़ी पर लगे नंबर प्लेट की जांच करने पर पुलिस का भी माथा ठनका. दरअसल इस चोरी की गाड़ी पर विभूतिपुर के विधायक की गाड़ी का नंबर लगा था.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई: दरअसल शुक्रवार की देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर मुफ्फसिल थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने शहर के मोहनपुर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास से चोरी की एक स्कॉर्पियो बरामद की. पुलिस ने मौके से दो युवकों को भी गिरफ्तार किया.

हैरान करने वाला खुलासा: इस पूरी कार्रवाई में सबसे हैरानी की बात यह रही कि वाहन पर लगा नंबर प्लेट विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार की गाड़ी का पाया गया. मामले का खुलासा होने के बाद थानाध्यक्ष ने तत्काल विधायक को इसकी सूचना दी. जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहनपुर रोड में चोरी की एक स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट बदला जा रहा है.

कागजात नहीं हुए पेश: वहीं सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध वाहन के साथ दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान वे वाहन से संबंधित कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सके. इसके बाद पुलिस टीम दोनों युवकों और गाड़ी को लेकर सीधे थाना आई.

चेसिस नंबर का मिलान: थाने में वाहन के नंबर प्लेट की जांच की गई तो वह विभूतिपुर विधायक अजय कुमार के नाम से रजिस्टर्ड निकला. संदेह होने पर पुलिस ने स्कॉर्पियो के चेसिस नंबर का मिलान किया, जिसमें नंबर प्लेट और वाहन के वास्तविक विवरण में अंतर पाया गया. इसके बाद चेसिस नंबर के आधार पर वाहन की असली पहचान की गई.

भोजपुर की गाड़ी: दरअसल जांच में सामने आया कि स्कॉर्पियो का वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर-03एजे-6348 है. यह गाड़ी भोजपुर जिले की है. यह एस-5 स्काॅर्पियो वाहन कुछ महीने पहले आरा से चोरी हुआ था, जिसकी प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज है.

जाली नंबर प्लेट: वहीं चोरी की इस स्कॉर्पियो पर बीआर-01पीएम-0351 नंबर की प्लेट लगाई गई थी. यह नंबर विधायक अजय कुमार की गाड़ी एस-11 स्कार्पियो का पंजीकरण नंबर है. पुलिस ने वाहन के वास्तविक मालिक से संपर्क किया तो चोरी की पुष्टि हुई.