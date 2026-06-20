ETV Bharat / state

बिहार में विधायक के नंबर प्लेट पर घूम रही थी चोरी की गाड़ी, पुलिस का माथा ठनका, दो गिरफ्तार

समस्तीपुर पुलिस ने विधायक की फर्जी नंबर प्लेट वाली चोरी की स्कॉर्पियो के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

SAMASTIPUR POLICE NEWS
समस्तीपुर मुफ्फसिल पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 20, 2026 at 1:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने चोरी की एक गाड़ी के साथ दो शातिर अपराधियों को पकड़ा. इस गाड़ी पर लगे नंबर प्लेट की जांच करने पर पुलिस का भी माथा ठनका. दरअसल इस चोरी की गाड़ी पर विभूतिपुर के विधायक की गाड़ी का नंबर लगा था.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई: दरअसल शुक्रवार की देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर मुफ्फसिल थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने शहर के मोहनपुर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास से चोरी की एक स्कॉर्पियो बरामद की. पुलिस ने मौके से दो युवकों को भी गिरफ्तार किया.

हैरान करने वाला खुलासा: इस पूरी कार्रवाई में सबसे हैरानी की बात यह रही कि वाहन पर लगा नंबर प्लेट विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार की गाड़ी का पाया गया. मामले का खुलासा होने के बाद थानाध्यक्ष ने तत्काल विधायक को इसकी सूचना दी. जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहनपुर रोड में चोरी की एक स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट बदला जा रहा है.

कागजात नहीं हुए पेश: वहीं सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध वाहन के साथ दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान वे वाहन से संबंधित कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सके. इसके बाद पुलिस टीम दोनों युवकों और गाड़ी को लेकर सीधे थाना आई.

चेसिस नंबर का मिलान: थाने में वाहन के नंबर प्लेट की जांच की गई तो वह विभूतिपुर विधायक अजय कुमार के नाम से रजिस्टर्ड निकला. संदेह होने पर पुलिस ने स्कॉर्पियो के चेसिस नंबर का मिलान किया, जिसमें नंबर प्लेट और वाहन के वास्तविक विवरण में अंतर पाया गया. इसके बाद चेसिस नंबर के आधार पर वाहन की असली पहचान की गई.

भोजपुर की गाड़ी: दरअसल जांच में सामने आया कि स्कॉर्पियो का वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर-03एजे-6348 है. यह गाड़ी भोजपुर जिले की है. यह एस-5 स्काॅर्पियो वाहन कुछ महीने पहले आरा से चोरी हुआ था, जिसकी प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज है.

जाली नंबर प्लेट: वहीं चोरी की इस स्कॉर्पियो पर बीआर-01पीएम-0351 नंबर की प्लेट लगाई गई थी. यह नंबर विधायक अजय कुमार की गाड़ी एस-11 स्कार्पियो का पंजीकरण नंबर है. पुलिस ने वाहन के वास्तविक मालिक से संपर्क किया तो चोरी की पुष्टि हुई.

थानाध्यक्ष का बयान: मुफ्फसिल थानाध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि चोरी के वाहन पर विधायक की गाड़ी का नंबर प्लेट कैसे लगाया गया.

"घटना को लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है, दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. हम जांच कर रहे है कि चोरी के वाहन पर विधायक की गाड़ी का नंबर प्लेट कैसे लगाया गया." -अजित प्रसाद सिंह, मुफ्फसिल थानाध्यक्ष

विधायक की मांग: वहीं विभूतिपुर विधायक अजय कुमार ने बताया कि मेरी स्कॉर्पियो एस-11 फिलहाल बिक्री के लिए महिंद्रा एजेंसी में खड़ी है और इसकी रसीद भी मेरे पास उपलब्ध है, पुलिस से जानकारी मिलने के बाद मैंने एजेंसी से संपर्क किया जहां मेरी गाड़ी और उसका नंबर प्लेट सही सलामत पाया गया है.

"मेरी गाड़ी बिक्री के लिए महिंद्रा एजेंसी में खड़ी है और इसकी रसीद भी मेरे पास उपलब्ध है, एजेंसी से संपर्क किया है गाड़ी और उसका नंबर प्लेट सही सलामत है. मैंने पुलिस से यह भी जांच करने की मांग की है कि एचएसआरपी नंबर प्लेट की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर चोरी के वाहन पर कैसे इस्तेमाल की जा रही है." - अजय कुमार,विधायक, विभूतिपुर

इसे भी पढ़ें-

बिहार में माता के प्राचीन मंदिर में बड़ी चोरी, चांदी का मुकुट, आंख समेत कीमती सामान ले उड़े चोर

न सोना-चांदी, न नकदी.. रातों-रात पूरा पोल्ट्री फार्म साफ कर गए चोर! 2500 मुर्गियां चोरी

TAGGED:

MLA VIBHUTIPUR AJAY KUMAR
विभूतिपुर विधायक अजय कुमार
SAMASTIPUR STOLEN SCORPIO RECOVERED
SAMASTIPUR NEWS
SAMASTIPUR POLICE NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.