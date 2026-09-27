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भीख मंगवाने वाले गिरोह ने उठाया था विवान को, तीनपहाड़ से हुआ बरामद, पांच गिरफ्तार

रांची रेलवे स्टेशन से लापता विवान को पुलिस ने बरामद कर लिया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

RANCHI POLICE
पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 9:05 AM IST

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रांची: रांची रेलवे स्टेशन से चार वर्षीय मासूम विवान को साहिबगंज का खतरनाक तीन पहाड़ गिरोह अपने साथ ले गया था. यह गिरोह बच्चों से चोरी और भीख मंगवाने का काम करवाता है. धनबाद पुलिस की सहायता से मासूम विवान को साहिबगंज से मुक्त करवा लिया गया है.

तीन पहाड़ से बरामद

रांची पुलिस के द्वारा जारी प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि रांची स्टेशन से गायब चार वर्षीय विवान कुमार को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. बच्चे की तलाश में जुटी रांची पुलिस को शनिवार देर रात बड़ी सफलता मिली. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें साहिबगंज के तीनपहाड़ निवासी राहुल बनर्जी भी शामिल है. राहुल की गिरफ्तारी धनबाद रेलवे स्टेशन से की गई, जबकि उसकी निशानदेही पर पुलिस ने साहिबगंज के तीनपहाड़ से बच्चे को बरामद कर लिया.

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मामले में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से एक आरोपी को धनबाद रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया, जबकि चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी साहिबगंज पुलिस के सहयोग से तीनपहाड़ में छापेमारी कर की गई. इस कार्रवाई में धनबाद, जामताड़ा और साहिबगंज पुलिस के साथ पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), संथाल परगना का भी विशेष सहयोग रहा.

रांची पुलिस के अनुसार, देर रात तक चले अभियान में विभिन्न जिलों की पुलिस ने आपसी समन्वय के साथ काम किया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे को सुरक्षित बरामद किया जा सका. पुलिस ने अभियान में शामिल सभी पदाधिकारियों और जवानों के प्रति आभार जताया है.

पुलिस के मुताबिक, विवान के लापता होने के बाद उसकी तलाश के लिए रांची पुलिस लगातार तकनीकी जांच और संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी. जांच के दौरान बच्चे की लोकेशन धनबाद रेलवे स्टेशन के आसपास मिलने की जानकारी धनबाद पुलिस को दी गई. इसके बाद धनबाद पुलिस और आरपीएफ ने स्टेशन व आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी.

ट्रेन से भागने की तैयारी में था आरोपी

मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस को राहुल बनर्जी के धनबाद पहुंचने की जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने स्टेशन पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की. शनिवार देर रात वनांचल एक्सप्रेस के धनबाद पहुंचते ही पुलिस ने राहुल को पकड़ लिया. पूछताछ में सामने आया कि वह ट्रेन से साहिबगंज की ओर निकलने की तैयारी में था.

पूछताछ में सामने आया गिरोह का कनेक्शन

राहुल से पूछताछ के बाद पुलिस को बच्चे के अपहरण से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले. जांच में यह बात सामने आई कि बच्चों को अगवा करने के बाद उन्हें दूसरे स्थानों पर ले जाकर भीख मंगवाने वाले गिरोह से आरोपी का संपर्क था. पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि गिरोह में शामिल लोग बच्चों का इस्तेमाल दूसरे छोटे-मोटे अपराधों में भी करते थे.

राहुल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम साहिबगंज के तीनपहाड़ पहुंची. वहां एक ठिकाने पर छापेमारी कर विवान को बरामद कर लिया गया. बच्चे के सुरक्षित मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. बच्चे को रांची लाया जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि विवान को रांची से कब और किस तरह दूसरे स्थान पर ले जाया गया और इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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