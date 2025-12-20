"हैलो सर, बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठा रहा, Please Help" डायल 112 पर आ रहीं ऐसी कॉल्स, जानें कैसे निपट रही पुलिस
पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल 112 पर फर्जी सूचनाओं की घंटी पुलिस के लिए बनी सिरदर्द, मदद के लिए पहुंचती है तो मामला निकलता है फर्जी
Published : December 20, 2025 at 12:52 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 1:13 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद : पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल 112 पर इस साल पुलिस को सैकड़ों फर्जी कॉल्स प्राप्त हुई हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक़, जनवरी से नवंबर 2025 के बीच पुलिस को डायल 112 पर कॉल कर ऐसी सूचनाएं दी गई हैं, जिनका किसी भी आपात स्थिति से कोई संबंध नहीं था. डायल 112 पर सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन मौके पर पहुंचकर जांच करने पर पता चला की सूचना फर्जी थी. डायल 112 पर फर्जी सूचना देना और इसका दुरुपयोग करने का सीधा असर पुलिस की तुरंत प्रक्रिया प्रणाली और संसाधनों पर पड़ता है.
जनवरी से नवंबर के बीच 657 फर्जी कॉल : जनवरी से नवंबर के बीच डायल 112 पर पुलिस को कुल 657 कॉल कर फर्जी सूचनाएं दी गईं. डिलीवरी बॉय समय पर सामान लेकर नहीं पहुंचा तो व्यक्ति ने डायल 112 पर कॉल कर शिकायत कर दी. वहीं, एक युवती के बॉयफ्रेंड ने कई बार कॉल करने के बाद भी उसका फोन नहीं उठाया तो उसने डायल 112 पर कॉल कर सूचना दी कि बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा है. देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है.
नशे में होने पर घर छोड़ने का निवेदन करने की कॉल : इतना ही नहीं, आए दिन पुलिस के पास नशे में होने पर घर छोड़ने का निवेदन करने की कॉल भी प्राप्त हो रही है. कई बार लोग नशे में होने के बाद आपस में एक दूसरे से उलझने पर भी डायल 112 पर कॉल कर गलत सूचना देते हैं. डायल 112 पर बार-बार कॉल कर फर्जी सूचना देने वालों पर पूर्व में विधिक कार्रवाई की जा चुकी है. डायल 112 का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कई बार देखा गया है कि कॉलेज द्वारा डायल 112 पर कॉल कर चोरी या मर्डर की सूचना दी गई है. लेकिन डायल 112 की टीम के मौके पर पहुंचने पर कोई घटना नहीं पाई गई.
कमिश्नरेट गाजियाबाद में 97 वाहन तैनात : डॉयल 112 में कमिश्नरेट गाजियाबाद में कुल 97 वाहन तैनात हैं. जिसमें 58 चार पहिया वाहन हैं. सकरी गलियों के लिए कुल 39 दो पहिया वाहन हैं. डॉयल 112 पर कुल 650 पुलिसकर्मी तैनात हैं. डॉयल 112 पर कॉल करने के बाद मौके पर पहुंचने के मामले में रिस्पांस टाइम में गाजियाबाद ने प्रदेश में कई बार पहला स्थान भी प्राप्त किया है.
