ETV Bharat / state

"हैलो सर, बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठा रहा, Please Help" डायल 112 पर आ रहीं ऐसी कॉल्स, जानें कैसे निपट रही पुलिस

पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल 112 पर फर्जी सूचनाओं की घंटी पुलिस के लिए बनी सिरदर्द, मदद के लिए पहुंचती है तो मामला निकलता है फर्जी

डॉयल 112 पर पुलिस को मिल रही सैकड़ो फर्जी सूचनाएं,पुलिस परेशान
डॉयल 112 पर पुलिस को मिल रही सैकड़ो फर्जी सूचनाएं,पुलिस परेशान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 20, 2025 at 12:52 PM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 1:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद : पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल 112 पर इस साल पुलिस को सैकड़ों फर्जी कॉल्स प्राप्त हुई हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक़, जनवरी से नवंबर 2025 के बीच पुलिस को डायल 112 पर कॉल कर ऐसी सूचनाएं दी गई हैं, जिनका किसी भी आपात स्थिति से कोई संबंध नहीं था. डायल 112 पर सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन मौके पर पहुंचकर जांच करने पर पता चला की सूचना फर्जी थी. डायल 112 पर फर्जी सूचना देना और इसका दुरुपयोग करने का सीधा असर पुलिस की तुरंत प्रक्रिया प्रणाली और संसाधनों पर पड़ता है.

जनवरी से नवंबर के बीच 657 फर्जी कॉल : जनवरी से नवंबर के बीच डायल 112 पर पुलिस को कुल 657 कॉल कर फर्जी सूचनाएं दी गईं. डिलीवरी बॉय समय पर सामान लेकर नहीं पहुंचा तो व्यक्ति ने डायल 112 पर कॉल कर शिकायत कर दी. वहीं, एक युवती के बॉयफ्रेंड ने कई बार कॉल करने के बाद भी उसका फोन नहीं उठाया तो उसने डायल 112 पर कॉल कर सूचना दी कि बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा है. देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है.

डॉयल 112 पर पुलिस को मिल रही सैकड़ो फर्जी सूचनाएं,पुलिस परेशान (ETV Bharat)

नशे में होने पर घर छोड़ने का निवेदन करने की कॉल : इतना ही नहीं, आए दिन पुलिस के पास नशे में होने पर घर छोड़ने का निवेदन करने की कॉल भी प्राप्त हो रही है. कई बार लोग नशे में होने के बाद आपस में एक दूसरे से उलझने पर भी डायल 112 पर कॉल कर गलत सूचना देते हैं. डायल 112 पर बार-बार कॉल कर फर्जी सूचना देने वालों पर पूर्व में विधिक कार्रवाई की जा चुकी है. डायल 112 का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कई बार देखा गया है कि कॉलेज द्वारा डायल 112 पर कॉल कर चोरी या मर्डर की सूचना दी गई है. लेकिन डायल 112 की टीम के मौके पर पहुंचने पर कोई घटना नहीं पाई गई.

डायल 112 का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
डायल 112 का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई (ETV Bharat)
डायल 112 का है मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन : डायल 112 पर सूचना मिलने पर PRV मौके पर पहुंचती है. डायल 112 का मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन होता है. यदि 112 पर कॉल प्राप्त हुई है और कहीं आग लगी हुई है तो संबंधित कंट्रोल रूम से फायर विभाग को भी सूचित किया जाता है. या कहीं सड़क हादसा हुआ है और डायल 112 पर कॉल कर जानकारी दी गई है तो कंट्रोल रूम से नजदीकी एंबुलेंस को मौके पर भेजा जाता है.
डॉयल 112 पर पुलिस को मिल रही सैकड़ो फर्जी सूचनाएं
डॉयल 112 पर पुलिस को मिल रही सैकड़ो फर्जी सूचनाएं (ETV Bharat)

कमिश्नरेट गाजियाबाद में 97 वाहन तैनात : डॉयल 112 में कमिश्नरेट गाजियाबाद में कुल 97 वाहन तैनात हैं. जिसमें 58 चार पहिया वाहन हैं. सकरी गलियों के लिए कुल 39 दो पहिया वाहन हैं. डॉयल 112 पर कुल 650 पुलिसकर्मी तैनात हैं. डॉयल 112 पर कॉल करने के बाद मौके पर पहुंचने के मामले में रिस्पांस टाइम में गाजियाबाद ने प्रदेश में कई बार पहला स्थान भी प्राप्त किया है.

ये भी पढ़ें :

गाजियाबाद में घरों व दुकानों के बाहर बने अवैध रैंप्स को तोड़ेगा निगम, सभी जोन में चलाया जाएगा विशेष अभियान

गाजियाबाद: एक्सप्रेस-वे पर हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला, 6 पॉइंट में समझें कैसे करें सुरक्षित ड्राइविंग

Last Updated : December 20, 2025 at 1:13 PM IST

TAGGED:

GHAZIABAD POLICE NEWS
FAKE CALLS ON DIAL 112
GHAZIABAD POLICE RECEIVE FAKE CALL
GHAZIABAD DIAL 112

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.