पलामू के मेदिनीनगर में डबल मर्डर केस: पूर्व पंचायत समिति सदस्य नवीन प्रसाद और दुकानदार को गोली मारने की वजह सामने आई

पलामूः मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के कान्दू मोहल्ला में 15 जनवरी को हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस को अनुसंधान के क्रम में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है. 15 जनवरी को पूर्व पंचायत समिति सदस्य नवीन प्रसाद और एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दरअसल, यह गोलीकांड मार्च 2024 में मेदिनीनगर में हुए श्यामसुंदर साव हत्याकांड से जुड़ा हुआ है.

नवीन प्रसाद और दुकानदार हत्याकांड के आरोपी गोलू पासवान ने पलामू कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. सरेंडर के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस ने गोलू पासवान को रिमांड पर लिया था. गोलू पासवान ने गोलीकांड को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को दी है. गोलू ने पुलिस को बताया है कि वह कई दिनों से नवीन प्रसाद को टारगेट कर के रखा हुआ था. इस संबंध में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी गोलू पासवान ने कई अहम जानकारी दी है. गोलू पासवान श्याम साव हत्याकांड का भी आरोपी है.

गोलू ने क्यों नवीन को मारी थी गोली

पुलिस की जांच में इस बात की भी जानकारी मिली है कि गोलू ने श्यामसुंदर साव हत्याकांड नवीन प्रसाद का नाम लिया था. जिसके बाद नवीन प्रसाद के द्वारा गोलू पासवान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. इसी दबाव में गोलू पासवान में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. गोलू पासवान नवीन प्रसाद का करीबी रहा है और एक ही मोहल्ला के रहने वाला है.