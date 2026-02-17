ETV Bharat / state

पलामू के मेदिनीनगर में डबल मर्डर केस: पूर्व पंचायत समिति सदस्य नवीन प्रसाद और दुकानदार को गोली मारने की वजह सामने आई

पलामू में डबल मर्डर केस की जांच में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है.

Double murder case in Palamu
मेदिनीनगर टाउन थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

February 17, 2026

पलामूः मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के कान्दू मोहल्ला में 15 जनवरी को हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस को अनुसंधान के क्रम में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है. 15 जनवरी को पूर्व पंचायत समिति सदस्य नवीन प्रसाद और एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दरअसल, यह गोलीकांड मार्च 2024 में मेदिनीनगर में हुए श्यामसुंदर साव हत्याकांड से जुड़ा हुआ है.

नवीन प्रसाद और दुकानदार हत्याकांड के आरोपी गोलू पासवान ने पलामू कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. सरेंडर के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस ने गोलू पासवान को रिमांड पर लिया था. गोलू पासवान ने गोलीकांड को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को दी है. गोलू ने पुलिस को बताया है कि वह कई दिनों से नवीन प्रसाद को टारगेट कर के रखा हुआ था. इस संबंध में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी गोलू पासवान ने कई अहम जानकारी दी है. गोलू पासवान श्याम साव हत्याकांड का भी आरोपी है.

गोलू ने क्यों नवीन को मारी थी गोली

पुलिस की जांच में इस बात की भी जानकारी मिली है कि गोलू ने श्यामसुंदर साव हत्याकांड नवीन प्रसाद का नाम लिया था. जिसके बाद नवीन प्रसाद के द्वारा गोलू पासवान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. इसी दबाव में गोलू पासवान में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. गोलू पासवान नवीन प्रसाद का करीबी रहा है और एक ही मोहल्ला के रहने वाला है.

