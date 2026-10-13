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दुर्गा पूजा से पहले धनबाद और बोकारो पुलिस को मिली नई रफ्तार, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सैकड़ों बाइक से होगी गश्त

बोकारो पुलिस मोटरसाइकिलों के साथ ( Etv Bharat )

धनबाद/ बोकारोः दुर्गा पूजा के दौरान धनबाद में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में धनबाद पुलिस को दूसरे चरण में 45 नई बाइकें मिली हैं. मंगलवार को पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने जवानों को नई बाइकें सौंपीं. इन बाइकों के मिलने से भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ेगी और आपात स्थिति में जवान कम समय में घटनास्थल तक पहुंच सकेंगे.

80 अत्याधुनिक बोलेरो वाहन भी धनबाद को मिले