दुर्गा पूजा से पहले धनबाद और बोकारो पुलिस को मिली नई रफ्तार, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सैकड़ों बाइक से होगी गश्त
धनबाद और बोकारो में दुर्गा पूजा के दौरान बेहतर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को बाइक दी गई है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 7:40 PM IST
धनबाद/ बोकारोः दुर्गा पूजा के दौरान धनबाद में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में धनबाद पुलिस को दूसरे चरण में 45 नई बाइकें मिली हैं. मंगलवार को पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने जवानों को नई बाइकें सौंपीं. इन बाइकों के मिलने से भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ेगी और आपात स्थिति में जवान कम समय में घटनास्थल तक पहुंच सकेंगे.
80 अत्याधुनिक बोलेरो वाहन भी धनबाद को मिले
धनबाद पुलिस के संसाधनों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है. पुलिस बल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की इसी पहल के तहत दूसरे चरण में 45 बाइकें उपलब्ध कराई गई हैं. इससे पहले प्रथम चरण में 160 बाइकें दी गई थीं. इस तरह दोनों चरणों में कुल 205 नई बाइकें पुलिस को आवंटित की जा चुकी हैं. इसके अतिरिक्त पुलिस के बेड़े में 80 अत्याधुनिक बोलेरो वाहन भी शामिल किए गए हैं.
पतली गलियों और जाम वाले इलाकों तक पहुंचना आसान
दुर्गा पूजा के दौरान शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, पूजा पंडालों और बाजारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है. ऐसे में संकरी गलियों और जाम वाले इलाकों तक पुलिस की पहुंच आसान बनाना बड़ी चुनौती होती है. बाइक से गश्त करने पर पुलिसकर्मी ऐसे स्थानों तक आसानी से पहुंच सकेंगे. इससे न केवल आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव होगी, बल्कि यातायात नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी.
वाहनों की मदद से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी
वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के अनुसार, नई बाइकें यातायात पुलिस को दी गई हैं, ताकि शहर में गश्त और यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके. उन्होंने बताया कि पुरानी बाइकों को मिलाकर जिले में करीब 2,800 बाइकें उपलब्ध हैं. इन वाहनों की मदद से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी.
वाहन मिलने से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी
त्योहारों के मौसम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धनबाद पुलिस की तैयारियों को नई मजबूती मिली है. नई बाइकें और अत्याधुनिक बोलेरो वाहन मिलने से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी. अब देखना होगा कि दुर्गा पूजा के दौरान इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पुलिस भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा को कितनी प्रभावी तरीके से सुनिश्चित कर पाती है.
बोकारो पुलिस को भी मिले बाइक
वहीं अपराध पर लगाम लगाने और आम जनता की सुरक्षा मजबूत करने के लिए बोकारो पुलिस को भी 53 नई मोटरसाइकिलें मिली हैं. पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने पुलिस केंद्र से हरी झंडी दिखाकर सभी बाइकों को विभिन्न थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया. पुलिस का कहना है कि जीपीएस लगे हैं इन सभी बाईकों के द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान कहीं भी तत्काल पहुंचने में सुविधा होगी, आम जनता को जहां इसका लाभ मिलेगा वहीं अपराधियों के खिलाफ तत्काल एक्शन ले उन्हें सबक सिखाया जाएगा.
एसपी ने बताया कि सभी मोटरसाइकिलों में जीपीएस सिस्टम (Global Positioning System) है, जिससे जिला मुख्यालय से पुलिस की गश्ती की निगरानी की जा सकेगी. इससे पुलिस की सक्रियता बढ़ाने और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि इससे पहले 103 मोटरसाइकिलें वितरित की गई थीं. नई 53 बाइक मिलने के बाद जिले के विभिन्न थानों को अब तक कुल 156 मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं.
किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत देंः बोकारो एसपी, नाथू सिंह मीना
एसपी ने कहा कि पर्व-त्योहारों को देखते हुए जिले में सघन गश्ती अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 112 या नजदीकी थाने को दें, ताकि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके.
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