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पलामू में राहुल दुबे गिरोह को लेकर बड़ा खुलासा, पुलिस को मिली हथियारों से जुड़ी अहम जानकारी

राहुल दुबे गिरोह में सदस्यों हथियार उपलब्ध करवाने वाले प्रकाश शुक्ला के बारे में भी जानकारी मिली है. गिरोह का खास सदस्य पलामू, हजारीबाग लातेहार समेत कई इलाकों में हथियार उपलब्ध करवा रहा है. एक ही हथियार से पलामू और हजारीबाग की इलाके में फायरिंग हुई है.

NH कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरोह द्वारा की गई थी फायरिंग

पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के रजडेरवा में नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर राहुल दुबे गिरोह के द्वारा फायरिंग किया गया था. इस फायरिंग में पश्चिम बंगाल की पुरुलिया के रहने वाले दो मजदूरों को गोली लगी थी. इसी घटना से जुड़े हुए पलामू पुलिस ने छोटू मिश्रा नामक युवक को गिरफ्तार किया है. छोटू मिश्रा पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने का आरोप है. पलामू पुलिस ने छोटू मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. छोटू मिश्रा पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के अमवा के इलाके का रहने वाला है.

राहुल दुबे गिरोह को लेकर बड़ा खुलासा (ETV BHARAT)

हजारीबाग मुठभेड़ में जख्मी आरोपी ने पलामू हमले को लेकर दिया था महत्वपूर्ण सुराग

नवंबर के पहले सप्ताह में हजारीबाग में पुलिस एवं राहुल दुबे गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में अंशु दुबे नामक अपराधी को गोली लगी थी. अंशु दुबे पलामू से सटे गढ़वा के इलाके का रहने वाला है. अंशु दुबे नहीं पलामू के सतबरवा फायरिंग को लेकर पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी और सुराग दिया था. पुलिस इसी सुराग और जानकारी के आधार पर छापेमारी करते हुए छोटू मिश्रा को गिरफ्तार किया है.

पलामू पुलिस के स्पेशल टीम ने छोटू मिश्रा से पूछताछ किया है जिसके बाद कई महत्वपूर्ण जानकारी भी पुलिस को मिली है. 17 नवंबर को पलामू पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए राहुल दुबे गुरु से जुड़े हुए चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार सदस्य सतबरवा कि इलाके में ही रंगदारी के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले थे.