पलामू में राहुल दुबे गिरोह को लेकर बड़ा खुलासा, पुलिस को मिली हथियारों से जुड़ी अहम जानकारी
पलामू पुलिस को राहुल दुबे गिरोह के हथियारों के बारे में जानकारी मिली है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 25, 2026 at 6:41 PM IST
पलामू: पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पलामू पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह से जुड़े एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जबकि पलामू पुलिस को राहुल दुबे गिरोह के हथियार के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है.
राहुल दुबे गिरोह में सदस्यों हथियार उपलब्ध करवाने वाले प्रकाश शुक्ला के बारे में भी जानकारी मिली है. गिरोह का खास सदस्य पलामू, हजारीबाग लातेहार समेत कई इलाकों में हथियार उपलब्ध करवा रहा है. एक ही हथियार से पलामू और हजारीबाग की इलाके में फायरिंग हुई है.
NH कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरोह द्वारा की गई थी फायरिंग
पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के रजडेरवा में नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर राहुल दुबे गिरोह के द्वारा फायरिंग किया गया था. इस फायरिंग में पश्चिम बंगाल की पुरुलिया के रहने वाले दो मजदूरों को गोली लगी थी. इसी घटना से जुड़े हुए पलामू पुलिस ने छोटू मिश्रा नामक युवक को गिरफ्तार किया है. छोटू मिश्रा पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने का आरोप है. पलामू पुलिस ने छोटू मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. छोटू मिश्रा पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के अमवा के इलाके का रहने वाला है.
हजारीबाग मुठभेड़ में जख्मी आरोपी ने पलामू हमले को लेकर दिया था महत्वपूर्ण सुराग
नवंबर के पहले सप्ताह में हजारीबाग में पुलिस एवं राहुल दुबे गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में अंशु दुबे नामक अपराधी को गोली लगी थी. अंशु दुबे पलामू से सटे गढ़वा के इलाके का रहने वाला है. अंशु दुबे नहीं पलामू के सतबरवा फायरिंग को लेकर पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी और सुराग दिया था. पुलिस इसी सुराग और जानकारी के आधार पर छापेमारी करते हुए छोटू मिश्रा को गिरफ्तार किया है.
पलामू पुलिस के स्पेशल टीम ने छोटू मिश्रा से पूछताछ किया है जिसके बाद कई महत्वपूर्ण जानकारी भी पुलिस को मिली है. 17 नवंबर को पलामू पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए राहुल दुबे गुरु से जुड़े हुए चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार सदस्य सतबरवा कि इलाके में ही रंगदारी के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले थे.
राहुल दुबे गिरोह द्वारा NH के कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग की गई थी. पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी और छापेमारी भी कर रही थी. इसी क्रम में राहुल दुबे गिरोह के सदस्यों ने छोटू मिश्रा के बारे में जानकारी दी. पुलिस ने छोटू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस को घटना संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और राहुल दुबे गिरोह के बारे में कई जानकारी मिली है. पुलिस को गिरोह के जुड़े हथियार के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसके बाद कई बिंदुओं पर कदम उठाए जा रहा है. पुलिस पलामू के युवाओं से भी अपील की जा रही है कि वह किसी अपराधिक गिरोह के झांसे में ना आए और उनके लिए कार्य नही करें: कपिल चौधरी, एसपी, पलामू.
राहुल दुबे गिरोह पर पुलिस की नजर
पलामू के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के लिए निगरानी को बढ़ाया है और अलर्ट जारी किया है. पलामू पुलिस अवैध हथियार के नेटवर्क को भी कंगाल रही है और ऑपरेशन सफाया भी चला रही है. गिरोह के पास से पुलिस ने अब तक दो से अधिक हथियार को पकड़ा है, जो ऑटोमेटिक है. राहुल दुबे के खास सदस्य द्वारा घटना को अंजाम देने वाले शूटरों को हथियार उपलब्ध करवाए जाते हैं. फायरिंग की घटना के बाद हथियार को वापस ले लिया जाता था और बाद में उसी हथियार को गिरोह के नए सदस्यों को दे दिए जाते हैं.
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