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सुलतानपुर और प्रयागराज में हेड पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी से हड़कंप; पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

रायबरेली: रायबरेली के मुख्य डाकघर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पासपोर्ट सेवा केंद्र में सुरक्षा टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया. स्थानीय पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ते से परिसर की जांच की गई. मामला मेल के जरिए सुल्तानपुर पासपोर्ट केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी का है, जिसमें यह धमकी तमिलनाडु के कुछ संगठनों की तरफ से बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वहीं प्रयागराज में भी प्रधान डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई, जिससे विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया.

सुशील शुक्ला, हेड पोस्टमास्टर (Video Credit; ETV Bharat)

रायबरेली में पुलिस एक्टिव: बताया जा रहा है कि इस धमकी के बाद देशभर के पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रभारियों के व्हाट्सऐप ग्रुप पर लखनऊ मुख्यालय से सन्देश जारी किया गया कि सभी लोग अपने अपने जिले की स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर एहतियातन परिसर खाली कर दें.

इसी क्रम में रायबरेली मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर ने भी स्थानीय पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही सीओ सदर अरुण नौहवार ने कोतवाली पुलिस को मौके पर रवाना किया. पुलिस की सघन जांच के बाद सब कुछ ठीक-ठाक मिलने पर सामान्य रूप से काम शुरू हो गया.