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सुलतानपुर और प्रयागराज में हेड पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी से हड़कंप; पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

15 से 20 मिनट के अंदर कोतवाली पुलिस पहुंची. पासपोर्ट ऑफिस के कोने-कोने की तलाशी ली गई.

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बम की धमकी पर जांच करने पहुंची पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 6:20 PM IST

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रायबरेली: रायबरेली के मुख्य डाकघर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पासपोर्ट सेवा केंद्र में सुरक्षा टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया. स्थानीय पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ते से परिसर की जांच की गई. मामला मेल के जरिए सुल्तानपुर पासपोर्ट केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी का है, जिसमें यह धमकी तमिलनाडु के कुछ संगठनों की तरफ से बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वहीं प्रयागराज में भी प्रधान डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई, जिससे विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया.

सुशील शुक्ला, हेड पोस्टमास्टर (Video Credit; ETV Bharat)

रायबरेली में पुलिस एक्टिव: बताया जा रहा है कि इस धमकी के बाद देशभर के पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रभारियों के व्हाट्सऐप ग्रुप पर लखनऊ मुख्यालय से सन्देश जारी किया गया कि सभी लोग अपने अपने जिले की स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर एहतियातन परिसर खाली कर दें.

इसी क्रम में रायबरेली मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर ने भी स्थानीय पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही सीओ सदर अरुण नौहवार ने कोतवाली पुलिस को मौके पर रवाना किया. पुलिस की सघन जांच के बाद सब कुछ ठीक-ठाक मिलने पर सामान्य रूप से काम शुरू हो गया.

मामले में हेड पोस्टमास्टर सुशील शुक्ला ने बताया, पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया जिसमें तमिलनाडु के संगठन की ओर से जानकारी दी गई थी. इसलिए मामले में उच्च अधिकारी को मैसेज फॉरवर्ड किया गया.

उन्होंने लोकल अथॉरिटी को सूचित किया. उस मेल को प्रिंट आउट करके उच्च अधिकारियों के निर्देशन में कोतवाली पुलिस को बताया गया. 15 से 20 मिनट के अंदर कोतवाली पुलिस यहां आ गई. पासपोर्ट ऑफिस के कोने-कोने की तलाशी ली गई. इस दौरान यहां कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई नहीं दी. आधे घंटे चेकिंग अभियान चला, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु पुलिस को प्राप्त नहीं हुई.

पोस्टमास्टर ने बताया कि कर्मचारियों का एक पूरे देश में व्हाट्सएप ग्रुप बना है. सुल्तानपुर पासपोर्ट ऑफिस में एक मेल आया था, जिसे एहतियात के तौर पर सब जगह भेजा गया था.

प्रयागराज में भी पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी: पोस्टमास्टर जनरल राजीव उमराव ने बताया कि ​"आज सुबह करीब 7:45 पर सौरभ विश्वास नाम के एक व्यक्ति द्वारा हॉटमेल से आरपीओ को एक ईमेल भेजा गया, जिसमें बम होने की धमकी दी गई थी. वह ईमेल सर्किल ऑफिस लखनऊ पहुंचा, जहां से व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इसकी सूचना मिली. हमने बिना देरी पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. यह एक अफवाह कॉल थी. मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें.

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