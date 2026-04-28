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धनबाद पुलिस की सख्ती, 249 वारंट का निपटारा, 34 आरोपी सलाखों के पीछे

पुलिस की गिरफ्त में अपराधी ( Etv bharat )

धनबाद: जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस सख्त नजर आ रही है. वरीय एसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर सोमवार देर रात चलाए गए मेगा अभियान में पुलिस ने रिकॉर्ड स्तर पर कार्रवाई करते हुए लंबित वारंट का तेजी से निपटारा किया है.

पुलिस की छापेमारी ने उड़ाई अपराधियों की नींद

जिले भर में पुलिस की गाड़ियों की आवाज और लगातार चल रही छापेमारी ने अपराधियों की नींद उड़ा दी. एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ विशेष अभियान चलाया गया. जिसमें पुलिस ने पूरी रणनीति और समन्वय के साथ कार्रवाई की.

अभियान की मॉनिटरिंग करते रहे शीर्ष अधिकारी

अभियान की कमान जिले के डीएसपी और एसडीपीओ स्तर के अधिकारियों ने संभाली, जबकि सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी पूरे ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे. वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय मौजूदगी के कारण अभियान तेज, सटीक और प्रभावी रहा.

एक ही रात में 249 लंबित वारंट का निष्पादन

अभियान के दौरान पुलिस ने एक ही रात में 249 लंबित वारंट का निष्पादन कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इनमें 156 अभियुक्त वारंट, 59 गवाह वारंट, 3 कुर्की वारंट और 31 स्थायी वारंट शामिल हैं. विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ा गया है.