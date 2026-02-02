ETV Bharat / state

बंदूक की गोली से भी तेज करते थे आवाज, पुलिस ने 44 बाइक साइलेंसरों पर चलाया रोड रोलर

जोधपुर में तेज गति से चलने वाले और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार चालान की भी कार्रवाई की जा रही है.

Action Of Jodhpur Police
जब्त साइलेंसरों पर चलाया रोड रोलर (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: यातायात पुलिस ने बाइकों में लगाए गए तेज आवाज करने वाले साइलेंसरों को जब्त कर रोड रोलर से नष्ट किया गया. ये साइलेंसर सड़कों पर पिस्टल की गोलियों की तरह आवाज निकालते थे. इससे ध्वनि व वायु प्रदूषण होता था. पुलिस ने गत दिनों अभियान चलाकर 44 साइलेंसर जब्त किए थे. ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी.

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि पुलिस के कंट्रोल रूम परिसर में सोमवार को इन मॉडिफाइड साइलेंसर को रोड पर बिछाकर रोड रोलर चलाया गया. यह मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलाने वालों को कड़ा संदेश है. तेज आवाज में बाइक चलाकर न्यूसेंस पैदा करने के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गत दिनों की गई कार्रवाई में जब्त मॉडिफाइड साइलेंसर को सोमवार को नष्ट किया गया. उन्होंने बताया कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी. इस दौरान ट्रैफिक एडीसीपी शालिनी राज सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: सड़क सुरक्षा अभियान: नियम तोड़ने वालों पर कानून का शिकंजा, 15 दिनों में 2128 चालान

कार्रवाई से दिया कड़ा संदेशः जोधपुर शहर में कई युवा मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर अपनी बाइक को सड़कों पर घूमते रहते हैं और उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहन चालक चौंक जाते हैं. इससे कई बार हादसे भी हुए हैं. इस बार पुलिस ने सिर्फ चालान काटने पर भरोसा नहीं कर अभियान चलाकर इन पर लगाम लगाने का प्रयास किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई कर संदेश दिया है कि यह स्वीकार्य नहीं है.

यातायात पुलिस ने बढ़ाई सख्ती: पुलिस कमिश्नर पासवान ने बताया कि शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात व्यवस्था को चौकस बनाने के लिए लगातार पुलिस गश्त बढ़ाई गई है. तेज गति से चलने वाले और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार चालान की भी कार्रवाई की जा रही है.

TAGGED:

BIKE SILENCERS SEIZED
POLICE RAN A ROAD ROLLER
JODHPUR POLICE COMMISSIONERATE
ACTION OF JODHPUR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.