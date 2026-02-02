बंदूक की गोली से भी तेज करते थे आवाज, पुलिस ने 44 बाइक साइलेंसरों पर चलाया रोड रोलर
जोधपुर में तेज गति से चलने वाले और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार चालान की भी कार्रवाई की जा रही है.
Published : February 2, 2026 at 8:55 PM IST
जोधपुर: यातायात पुलिस ने बाइकों में लगाए गए तेज आवाज करने वाले साइलेंसरों को जब्त कर रोड रोलर से नष्ट किया गया. ये साइलेंसर सड़कों पर पिस्टल की गोलियों की तरह आवाज निकालते थे. इससे ध्वनि व वायु प्रदूषण होता था. पुलिस ने गत दिनों अभियान चलाकर 44 साइलेंसर जब्त किए थे. ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी.
पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि पुलिस के कंट्रोल रूम परिसर में सोमवार को इन मॉडिफाइड साइलेंसर को रोड पर बिछाकर रोड रोलर चलाया गया. यह मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलाने वालों को कड़ा संदेश है. तेज आवाज में बाइक चलाकर न्यूसेंस पैदा करने के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गत दिनों की गई कार्रवाई में जब्त मॉडिफाइड साइलेंसर को सोमवार को नष्ट किया गया. उन्होंने बताया कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी. इस दौरान ट्रैफिक एडीसीपी शालिनी राज सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
कार्रवाई से दिया कड़ा संदेशः जोधपुर शहर में कई युवा मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर अपनी बाइक को सड़कों पर घूमते रहते हैं और उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहन चालक चौंक जाते हैं. इससे कई बार हादसे भी हुए हैं. इस बार पुलिस ने सिर्फ चालान काटने पर भरोसा नहीं कर अभियान चलाकर इन पर लगाम लगाने का प्रयास किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई कर संदेश दिया है कि यह स्वीकार्य नहीं है.
यातायात पुलिस ने बढ़ाई सख्ती: पुलिस कमिश्नर पासवान ने बताया कि शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात व्यवस्था को चौकस बनाने के लिए लगातार पुलिस गश्त बढ़ाई गई है. तेज गति से चलने वाले और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार चालान की भी कार्रवाई की जा रही है.