बंदूक की गोली से भी तेज करते थे आवाज, पुलिस ने 44 बाइक साइलेंसरों पर चलाया रोड रोलर

जब्त साइलेंसरों पर चलाया रोड रोलर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: यातायात पुलिस ने बाइकों में लगाए गए तेज आवाज करने वाले साइलेंसरों को जब्त कर रोड रोलर से नष्ट किया गया. ये साइलेंसर सड़कों पर पिस्टल की गोलियों की तरह आवाज निकालते थे. इससे ध्वनि व वायु प्रदूषण होता था. पुलिस ने गत दिनों अभियान चलाकर 44 साइलेंसर जब्त किए थे. ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि पुलिस के कंट्रोल रूम परिसर में सोमवार को इन मॉडिफाइड साइलेंसर को रोड पर बिछाकर रोड रोलर चलाया गया. यह मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलाने वालों को कड़ा संदेश है. तेज आवाज में बाइक चलाकर न्यूसेंस पैदा करने के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गत दिनों की गई कार्रवाई में जब्त मॉडिफाइड साइलेंसर को सोमवार को नष्ट किया गया. उन्होंने बताया कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी. इस दौरान ट्रैफिक एडीसीपी शालिनी राज सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान (ETV Bharat Jodhpur)