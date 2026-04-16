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प्रिंसिपल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सक्रिय, अधिकारियों ने विद्यालय जाकर छात्राओं से ली जानकारी

हजारीबागः जिला के चरही थाना अंतर्गत सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम जगह-जगह छापेमारी कर रही है. आरोपी प्राचार्य अभी भी फरार चल रहा है.

वहीं पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने विद्यालय पहुंचकर पीड़ित छात्राओं से जानकारी इकट्ठा की है. उन्होंने आपबीती पुलिस को बतायी है. उन्होंने कहा कि मास्टर साहब पिछले कई दिनों से गंदी हरकत छात्राओं के साथ करते थे.

गुरु शिष्य का संबंध बेहद खास होता है. हजारीबाग चरही स्थित एक सरकारी मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर गंभीर आरोप उनके ही छात्राओं ने लगाया है. छात्राओं का कहना है कि वे उनके साथ गलत हरकत करते थे. उनके खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कर दी गई है. पुलिस की टीम उन्हें तलाश कर रही है.

गुरुवार सुबह से ही पुलिस उनके और उनके सगे संबंधी के घर पहुंची. आरोपी शिक्षक का पता कहीं नहीं चला है. पुलिस की टीम पीड़ित छात्राओं से भी वार्ता किया है और जानकारी इकट्ठा की है.

विष्णुगढ़ के एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि जो छात्राओं ने जानकारी दी है उनके साथ स्कूल परिसर में ही प्राचार्य गलत हरकत किया करते थे. प्राचार्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. एफआईआर दर्ज किया जा चुका है बहुत जल्द प्राचार्य को गिरफ्तार किया जाएगा. पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी. इन्होंने यह भी कहा कि इस घटना को लेकर वह खुद कर ही थाना में ही कैंप कर रहे हैं. केस प्रगति के जानकारी भी ले रहे हैं.