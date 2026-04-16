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प्रिंसिपल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सक्रिय, अधिकारियों ने विद्यालय जाकर छात्राओं से ली जानकारी

हजारीबाग में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस सक्रिय है.

Police raids to arrest government school principal in Hazaribag
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 9:13 PM IST

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हजारीबागः जिला के चरही थाना अंतर्गत सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम जगह-जगह छापेमारी कर रही है. आरोपी प्राचार्य अभी भी फरार चल रहा है.

वहीं पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने विद्यालय पहुंचकर पीड़ित छात्राओं से जानकारी इकट्ठा की है. उन्होंने आपबीती पुलिस को बतायी है. उन्होंने कहा कि मास्टर साहब पिछले कई दिनों से गंदी हरकत छात्राओं के साथ करते थे.

गुरु शिष्य का संबंध बेहद खास होता है. हजारीबाग चरही स्थित एक सरकारी मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर गंभीर आरोप उनके ही छात्राओं ने लगाया है. छात्राओं का कहना है कि वे उनके साथ गलत हरकत करते थे. उनके खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कर दी गई है. पुलिस की टीम उन्हें तलाश कर रही है.

गुरुवार सुबह से ही पुलिस उनके और उनके सगे संबंधी के घर पहुंची. आरोपी शिक्षक का पता कहीं नहीं चला है. पुलिस की टीम पीड़ित छात्राओं से भी वार्ता किया है और जानकारी इकट्ठा की है.

विष्णुगढ़ के एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि जो छात्राओं ने जानकारी दी है उनके साथ स्कूल परिसर में ही प्राचार्य गलत हरकत किया करते थे. प्राचार्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. एफआईआर दर्ज किया जा चुका है बहुत जल्द प्राचार्य को गिरफ्तार किया जाएगा. पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी. इन्होंने यह भी कहा कि इस घटना को लेकर वह खुद कर ही थाना में ही कैंप कर रहे हैं. केस प्रगति के जानकारी भी ले रहे हैं.

दरअसल मिडिल स्कूल के हेडमास्टर पर लगभग दो दर्जन छात्राओं ने पढ़ाई के दौरान शारीरिक छेड़खानी का आरोप लगाया है. घटना 11 अप्रैल की बताई जा रही है, जब दो छात्राओं ने बाल संरक्षण आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराई.

इसकी सूचना मिलते ही आयोग की टीम चरही पुलिस के साथ स्कूल पहुंची और मामले की प्रारंभिक जांच की. इसके बाद बुधवार को पीड़ित छात्राओं तथा कई कक्षाओं की अन्य छात्राओं को बाल कल्याण समिति के पास बयान और गवाही के लिए हजारीबाग ले जाया गया. जांच के बाद आयोग ने चरही थाना को हेडमास्टर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.

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सरकारी स्कूल प्रिंसिपल की गिरफ्तारी
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