स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा, दो मैनेजर और चार ग्राहकों को किया गिरफ्तार

जयपुर कमिश्नरेट. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक स्पा सेंटर में नियमों की अनदेखी और पुलिस कमिश्नरेट की गाइडलाइन के उल्लंघन पर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने सोमवार देर रात कार्रवाई की है. इस दौरान स्पा सेंटर के दो मैनेजर और चार ग्राहक अचानक उग्र हो गए, जिस पर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया. अचानक उग्र होने पर की गिरफ्तारी : स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने मंगलवार को बताया कि स्पा सेंटर्स में नियमों की अवहेलना और गाइडलाइन की पालना नहीं होने की जानकारी मिलने पर सीएसटी की एक टीम चित्रकूट थाना इलाके में स्थित ऑरेंज बॉडी स्पा सेंटर पहुंची. इस दौरान वहां मौजूद लोग अचानक उग्र हो गए, जिसपर दो मैनेजर और चार ग्राहकों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया है. मैनेजर राहुल भदौरिया, राजा उर्फ आकाश शर्मा और ग्राहक रवि मोटवानी, गोविंद सिंह, विशाल जांगिड़ और अमित सारवान को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें. रतनगढ़ में हाइवे किनारे स्पा की आड़ में अनैतिक काम, 8 युवतियां सहित 13 गिरफ्तार