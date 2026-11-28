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नरेश मीणा की तलाश में बारां एवं बूंदी में पुलिस की दबिश, पिता की एएसपी से तीखी नोंकझोंक

नरेश मीणा के घर पहुंची पुलिस. ( ETV Bharat Baran )

बारां: पंचायती राज चुनाव खत्म होते ही बारां पुलिस वांछित नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर फिर एक्टिव हो गई. पुलिस की विभिन्न टीमों ने शुक्रवार को नरेश मीणा के घर एवं अन्य ठिकानों पर दबिश दी. इस दौरान नरेश के पिता कल्याण सिंह मीणा व एएसपी सौरभ तिवाड़ी में तीखी नोंकझोंक भी हुई.