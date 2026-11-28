नरेश मीणा की तलाश में बारां एवं बूंदी में पुलिस की दबिश, पिता की एएसपी से तीखी नोंकझोंक
पंचायती राज चुनाव खत्म होते ही नरेश मीणा के घर पहुंची पुलिस.
Published : November 28, 2026 at 10:49 AM IST
बारां: पंचायती राज चुनाव खत्म होते ही बारां पुलिस वांछित नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर फिर एक्टिव हो गई. पुलिस की विभिन्न टीमों ने शुक्रवार को नरेश मीणा के घर एवं अन्य ठिकानों पर दबिश दी. इस दौरान नरेश के पिता कल्याण सिंह मीणा व एएसपी सौरभ तिवाड़ी में तीखी नोंकझोंक भी हुई.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि थाना नाहरगढ़ के प्रकरण संख्या 137/2026 में वांछित आरोपी नरेश पुत्र कल्याण सिंह मीणा निवासी नयागांव, थाना मोठपुर, जिला बारां की तलाश एवं गिरफ्तारी के लिए एएसपी सौरभ तिवारी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमें बनाई है. जिला विशेष टीम, छबड़ा, कवाई, अटरू, मोठपुर, छीपाबड़ौद एवं नाहरगढ़ थाना पुलिस की तीन टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार दबिश दी एवं नरेश की सरगर्मी से तलाश की.
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पुलिस की तीन टीमों ने दी दबिश: एसपी ने बताया कि आरोपी नरेश मीणा के बारां एवं बूंदी स्थित विभिन्न संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई. एएसपी तिवाड़ी के नेतृत्व में अटरू सीओ रामानंद यादव, थानाधिकारी छबड़ा राजेश खटाणा, थानाधिकारी कवाई राजपाल सिंह, थाना अटरू एवं थाना मोठपुर की टीम तथा जिला क्यूआरटी टीम ने आरोपी के निवास स्थान नयागांव, फार्म हाउस एवं गऊघाट स्थित पेट्रोल पम्प पर दबिश दी. छबड़ा सीओ ताराचंद एवं थानाधिकारी छीपाबड़ौद गंभीर सिंह ने गुन्दलाई, सारनखेड़ा एवं अमलावदा हाली क्षेत्र में विभिन्न संभावित स्थानों पर दबिश देकर आरोपी की तलाश की. थानाधिकारी मोठपुर कमल सिंह एवं थानाधिकारी नाहरगढ़ विवेक हरसाना मय जाप्ता ने बूंदी के केशोरायपाटन क्षेत्र में संभावित स्थानों पर दबिश दी. आरोपी की तलाश के प्रयास जारी है.
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