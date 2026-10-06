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रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड: आरोपी की तलाश तेज, 5 राज्यों में पुलिस की दबिश

भोपाल: भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड में फरार आरोपी केयरटेकर वरुण की तलाश में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है. ऐसे में उसकी लोकेशन ट्रेस करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. अब पुलिस आरोपी के हुलिए, पुराने फोटो और गले पर बने बिच्छू के टैटू को उसकी पहचान का अहम जरिया मानकर तलाश कर रही है. पुलिस कमिशनर संजय कुमार ने आरोपी पर 50 हज़ार रूपये का इनाम भी घोषित किया है.

फरार आरोपी की तलाश मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान तक बढ़ा दी गई है. पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. आरोपी के संभावित संपर्कों, पुराने ठिकानों और उसके भागने के रास्तों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

हत्याकांड के बाद से आरोपी द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किए जाने की बात सामने आई है. इसके चलते पुलिस को उसकी लाइव लोकेशन हासिल करने में परेशानी हो रही है. पुलिस अब तकनीकी निगरानी के साथ-साथ मैदानी स्तर पर मुखबिर तंत्र और लोगों से मिलने वाली सूचनाओं के जरिए आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

पुलिस के मुताबिक फरार आरोपी वरुण के गले पर बिच्छू का टैटू बना हुआ है. पुलिस ने उसके हुलिए और टैटू की जानकारी के आधार पर संदिग्ध स्थानों पर उसकी पहचान करने की कवायद शुरू की है. पुलिस को उम्मीद है कि टैटू के जरिए आरोपी को भीड़ या सार्वजनिक स्थान पर आसानी से पहचाना जा सकता है.

पुलिस ने आरोपी की तस्वीर और हुलिए की जानकारी वाले पोस्टर-पर्चे संदिग्ध ठिकानों और संभावित भागने वाले रास्तों पर बांटना शुरू कर दिया है. आम लोगों से अपील की जा रही है कि यदि उन्हें आरोपी दिखाई देता है या उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें.

छोटी-मोटी चोरियों में शामिल होने के संकेत

जांच के दौरान पुलिस को आरोपी वरुण के अतीत को लेकर भी अहम सुराग मिले हैं. शुरुआती जांच में उसके पहले छोटी-मोटी चोरियों में शामिल होने के संकेत मिले हैं. पुलिस अब उसके पुराने रिकॉर्ड और संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हत्या की वारदात के बाद उसने किन लोगों की मदद ली और किन रास्तों से फरार हुआ.

इधर एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन मिला था, उसके बेसिस पर हमारी टीमें लगातार जुटी हुई हैं और उसका पता लगा रही हैं. अभी तक उसकी आगे की जो प्रॉपर लोकेशन है, वो अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है. हालांकि उसके फैमिली मेंबर्स से हमारी टीम पूछताछ कर रही है. और पूर्व में जहाँ-जहाँ पर उसने काम किया था, उन सभी जगहों पर जाकर जानकारी जुटा रही है. हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है. उम्मीद है कि जल्दी-जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे.

उन्होंने कहा कि अभी तक हम किसी भी पॉसिबिलिटी को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं. घटना चोरी के लिए हो सकती है, या उसके बाद चोरी हो सकती है. जब आरोपी को पकड़ा जाएगा, उसके बाद ये बात क्लियर हो पाएगी. हमारे लिए चैलेंज जरूर है इसमें, क्योंकि उसका लोकेशन ट्रेस करने हम लोग लगातार लगे हुए हैं. शैलेन्द्र सिंह चौहान से ज़ब पूछा गया कि एक बाइक पर आरोपी जाते हुए दिखाई दिया है, तो क्या उस बाइक ड्राइवर की पहचान हो पाई है? वह कौन था, उसने लिफ्ट दी, अभी उसकी पहचान नहीं हुई है. हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं.

पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती

फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी की पहचान और उसके ठिकाने तक पहुंचना है. मोबाइल से दूरी बनाने के कारण तकनीकी सुराग सीमित हो गए हैं. ऐसे में फोटो, हुलिया, गले का बिच्छू वाला टैटू, पुराने संपर्क और मुखबिर तंत्र के जरिए पुलिस वरुण तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है. पुलिस का दावा है कि आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.