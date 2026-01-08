ETV Bharat / state

रतनगढ़ में हाइवे किनारे स्पा की आड़ में अनैतिक काम, 8 युवतियां सहित 13 गिरफ्तार

चूरू: जिले के रतनगढ़ में नेशनल हाइवे 11 पर स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियों का पुलिस ने बड़ा भंडाफोड़ किया है. रतनगढ़ थाना पुलिस की दो अलग-अलग टीमों ने गुरुवार देर शाम शहर के दो स्पा सेंटर्स पर एक साथ छापेमारी की. इस कार्रवाई में 25 से 35 वर्ष आयु वर्ग की आठ युवतियों सहित कुल 13 लोगों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया है.

मसाज की आड़ में अवैध धंधा: डीवाईएसपी इनसार अली के निर्देशन में सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र और एएसआई रामकुमार की टीमों ने नेशनल हाइवे 11 तथा नूवां रोड पर संचालित इन स्पा सेंटर्स पर दबिश दी. सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि दोनों सेंटर्स पर छापे के दौरान आठ युवतियां और अन्य लोग संदिग्ध अवस्था में मिले. सभी को तुरंत गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस को शक है कि ये स्पा सेंटर्स मसाज की आड़ में अवैध धंधा चला रहे थे.