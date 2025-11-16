ETV Bharat / state

उदयपुर में 720 से ​अधिक स्थानों पर पुलिस ने दी दबिश, 331 अपराधियों को किया गिरफ्तार

उदयपुर में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश में 105 से अधिक टीमों ने भाग लिया और अलसुबह कार्रवाई को अंजाम दिया.

Criminal in police custody
पुलिस गिरफ्त में अपराधी (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 9:13 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: जिले में अपराधों पर नकेल कसने और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार एक एरिया डोमिनेंस अभियान चलाया गया. इस अभियान का उद्देश्य अचानक चैकिंग और दबिश के माध्यम से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर दबाव बनाना था. इस दौरान पुलिस टीमों ने 331 अपराधियों को गिरफ्तार किया.

एसपी योगेश गोयल ने बताया कि अभियान के तहत रविवार अलसुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में 105 से अधिक टीमों का गठन किया गया. इस मेगा ऑपरेशन में जिले के लगभग 460 से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. इन टीमों ने जिले भर में 720 से अधिक स्थानों पर एक साथ दबिश दी, जिससे अपराधियों को संभलने का मौका नहीं मिल सका. इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 331 बदमाशों को गिरफ्तार किया.

एसपी ने बताया कि इनमें से 22 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जो आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, हत्या, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराधों में वांछित थे. 76 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जो स्थाई वारंटी थे. सामान्य प्रकरणों में वांछित 9 अभियुक्त भी पकड़े गए. आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित 17 प्रकरणों में 19 अभियुक्तों को पकड़ा गया. पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जिले में अपराधियों के विरुद्ध यह सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अपराध और अपराधियों से संबंधित कोई भी सूचना बेझिझक पुलिस को दें. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखेगी.

