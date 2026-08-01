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बीसीसीएल के जर्जर भवन में चल रही थी करोड़ों की अवैध लॉटरी फैक्ट्री, धनबाद पुलिस ने मारा छापा

धनबाद पुलिस ने बीसीसीएल के जर्जर भवन में चल रहे अवैध लॉटरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है.

ILLEGAL LOTTERY BUSINESS IN DHANBAD
बरामद अवैध लॉटरी टिकट (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 1, 2026 at 9:38 AM IST

2 Min Read
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धनबाद: निरसा अनुमंडल के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गुप्त प्रिंटिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है. बाबूडंगाल मोड़ स्थित बीसीसीएल के जर्जर दो मंजिला क्वार्टर में शुक्रवार रात हुई छापेमारी के दौरान करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिबंधित लॉटरी टिकट, हाईटेक प्रिंटिंग मशीनें और अन्य उपकरण बरामद किए गए. कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

एसडीपीओ लीलेश्वर महतो के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की. सूचना थी कि जर्जर भवन में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित लॉटरी टिकटों की छपाई कर विभिन्न इलाकों में सप्लाई की जा रही है. पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद कई लोग भाग निकले.

जानकारी देते निरसा एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

छापेमारी में मिले लॉटरी बनाने का उपकरण

छापेमारी में दो बड़े डिजिटल प्रिंटर, आठ छोटे प्रिंटर, दो कटर मशीन, प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले रंग, स्टीकर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भारी मात्रा में कागज बरामद किए गए. जब्त सामग्री को दो ट्रैक्टरों के माध्यम से थाना ले जाया गया. पुलिस का कहना है कि यहां आधुनिक मशीनों से बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित लॉटरी टिकट तैयार किए जा रहे थे.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यहां से तैयार लॉटरी टिकट झारखंड के जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, बोकारो और रांची के अलावा पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर और वर्धमान तक भेजे जाते थे. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और इसके आर्थिक लेन-देन की जांच में जुटी है. कार्रवाई के दौरान कई प्रतिबंधित कंपनियों के लॉटरी टिकट भी जब्त किए गए हैं. पुलिस के अनुसार बरामद टिकटों का अनुमानित बाजार मूल्य करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये है. मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.

निरसा पुलिस के मुताबिक मामले में छापेमारी जारी है. कांड में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. बिहार और झारखंड में लॉटरी की सप्लाई यहां से की जा रही थी. पूरे सिंडिकेट की तालाश की जा रही है.

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