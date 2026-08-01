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बीसीसीएल के जर्जर भवन में चल रही थी करोड़ों की अवैध लॉटरी फैक्ट्री, धनबाद पुलिस ने मारा छापा

धनबाद: निरसा अनुमंडल के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गुप्त प्रिंटिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है. बाबूडंगाल मोड़ स्थित बीसीसीएल के जर्जर दो मंजिला क्वार्टर में शुक्रवार रात हुई छापेमारी के दौरान करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिबंधित लॉटरी टिकट, हाईटेक प्रिंटिंग मशीनें और अन्य उपकरण बरामद किए गए. कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

एसडीपीओ लीलेश्वर महतो के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की. सूचना थी कि जर्जर भवन में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित लॉटरी टिकटों की छपाई कर विभिन्न इलाकों में सप्लाई की जा रही है. पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद कई लोग भाग निकले.

जानकारी देते निरसा एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

छापेमारी में मिले लॉटरी बनाने का उपकरण

छापेमारी में दो बड़े डिजिटल प्रिंटर, आठ छोटे प्रिंटर, दो कटर मशीन, प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले रंग, स्टीकर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भारी मात्रा में कागज बरामद किए गए. जब्त सामग्री को दो ट्रैक्टरों के माध्यम से थाना ले जाया गया. पुलिस का कहना है कि यहां आधुनिक मशीनों से बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित लॉटरी टिकट तैयार किए जा रहे थे.