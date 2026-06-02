ETV Bharat / state

रांची में रात के अंधेरे में चल रहा था नकली शराब बनाने का कारोबार, पुलिस टीम पहुंची तो हाल देखकर रह गई दंग

रांची में नकली शराब निर्माण और तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

Counterfeit Liquor Production
छापेमारी के दौरान रांची पुलिस की टीम और जब्त सामान. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः नकली शराब के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई जारी है. नतीजतन नकली शराब के सौदागरों ने अपने धंधे को दिन के बदले रात में शिफ्ट कर दिया है, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके. लेकिन पुलिस ने भी शराब तस्करों के इस नापाक मंसूबे को तबाह करने के लिए रात्रि टीम बनाई है. टीम समय-समय पर छापेमारी कर नकली और अवैध शराब की खेप जब्त भी कर रही है.

नकली शराब बनाने के अड्डे पर छापेमारी

इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में रात के वक्त नकली शराब का निर्माण किया जाता है. इस सूचना पर सोमवार की देर रात अचानक पुलिस की टीम ने नकली शराब बनाने वाले अड्डों पर छापेमारी की, क्योंकि रात का समय था इसलिए नकली शराब का निर्माण करने वाले मौके से गिरते-पड़ते फरार हो गए ,लेकिन पुलिस ने उनके अड्डों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया.

Counterfeit Liquor Production
नकली शराब निर्माण के अड्डे पर रांची पुलिस की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

मौके से भारी मात्रा में महुआ सहित कई ऐसी चीज बरामद की गई जो नकली देसी से लेकर कई तरह के शराब बनाने में प्रयोग की जाती है. रांची पुलिस की टीम ने नकली शराब के अड्डे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. साथ ही अवैध भट्ठियों को भी तोड़ दिया. मौके पर मौजूद कच्चा सामग्री को पुलिस की टीम ने बर्बाद कर दिया, ताकि उसका दोबारा उपयोग न किया जा सके.

एसएसपी ने गठित की है स्पेशल टीम

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि दिन के उजाले में शराब का अवैध निर्माण कर उसे बाजार में खपाने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान रांची के देहात क्षेत्र में जबरदस्त कार्रवाई की गई. रांची के सीनियर एसपी ने बताया कि इसी बीच यह जानकारी मिली थी कि कुछ शहरी क्षेत्र में रात के अंधेरे में नकली शराब के साथ-साथ अवैध शराब भी बनाई जा रही है. जिसके बाद अब विशेष कर रात्रि में अभियान चलाने के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है. टीम एक-एक थाना क्षेत्र को चिन्हित कर रही है और जैसे ही यह जानकारी मिल रही है कि उस थाना क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है तुरंत वहां पर धावा बोला जा रहा है.

Counterfeit Liquor Production
नकली शराब बनाने की सामग्री नष्ट करती पुलिस टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

रात की योजना विफल करने की कवायद

दरअसल, शराब तस्करों की योजना थी की रात के समय शराब का निर्माण किया जाए और फिर दूसरे दिन रात के समय ही उसे बाहर निकाल कर सप्लाई चेन में भेज दिया जाए. चुकी दिन के समय खतरा बढ़ गया था, इसलिए शराब तस्करों ने यह योजना तैयार की थी. हालांकि अब तस्करों की इस योजना को विफल करने की राह पर पुलिस काम शुरू कर चुकी है.

ये भी पढ़ें-

बंद घर में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री, गांव-देहात से लेकर बिहार तक खपाई जा रही थी ब्रांडेड बोतलें

रांची में पिकअप वैन से 1000 पेटी नकली शराब बरामद, बाजार में खपाने की थी तैयारी

चतरा में जहरीली शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, बिहार तक फैला था नेटवर्क

TAGGED:

COUNTERFEIT LIQUOR PRODUCTION
ILLEGAL LIQUOR DENS IN RANCHI
RANCHI POLICE ACTION
रांची में नकली शराब निर्माण
COUNTERFEIT LIQUOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.