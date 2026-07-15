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पूर्व एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम के घर पर प्रशासन का छापा, पुलिस के साथ धक्का मुक्की का आरोप

पाकुड़ में अजहर इस्लाम के घर पर पुलिस ने छापेमारी की. अजहर इस्लाम पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप है.

Police raided house of Azhar Islam in Pakur
पुलिस की छापेमारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 15, 2026 at 2:10 PM IST

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पाकुड़: जिले के सदर प्रखंड के जानकीनगर गांव में पाकुड़ पुलिस ने बुधवार को पूर्व एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम के घर पर छापेमारी की. छापेमारी में पाकुड़ नगर, मुफस्सिल और मालपहाड़ी ओपी की पुलिस शामिल रही. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव ने छापेमारी की पुष्टि की है.

जानकारी के मुताबिक, मुफस्सिल थाने की पुलिस कल एक जमीन विवाद की जांच करने पहुंची थी, इसी दौरान पूर्व आजसू उम्मीदवार अजहर इस्लाम, उनके सहयोगियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. जिसके बाद मुफस्सिल थाने में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक रामदुलार सिंह के लिखित बयान के आधार पर कांड संख्या 96/26 में अजहर इस्लाम, अली अकबर, अजहर के पर्सनल निजी सुरक्षा, सहयोगी और मजदूर को अभियुक्त बनाया गया है.

पुलिस ने अजहर इस्लाम के खिलाफ अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा लगाए गए निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, झूठे केस में फंसाने की धमकी देने और अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में पुलिस ने अजहर इस्लाम, उनके पिता अली अकबर और अन्य की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की है.

घटना के बाद श्रम अधीक्षक भी अपनी टीम के साथ मौके पहुंची और वहां से कुछ बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया. इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस बीएनएस की धारा 163 के उल्लंघन के सिलसिले में अजहर इस्लाम के घर पहुंची थी. एसडीपीओ ने बताया कि अजहर इस्लाम ने पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की की गई थी.

इस बीच, आजसू के कार्यकारी जिलाध्यक्ष आलोक जोय पॉल ने कहा कि अजहर इस्लाम आजसू पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं, उन्हें 2024 के चुनाव में पाकुड़ विधानसभा सीट से एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया था.

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