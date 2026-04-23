RJD के पूर्व विधायक के आवास पर पांच थानों की पुलिस ने की रेड, जानें पूरा मामला
छापेमारी के दौरान पूर्व विधायक और उनकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थे. इसलिए पुलिस तलाशी लेने के बाद बैरंग लौट गई. पढ़ें खबर-
Published : April 23, 2026 at 7:28 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में पूर्व आरजेडी विधायक के घर पर छापेमारी की खबर आई है. यहां बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नौशाद उन नबी उर्फ पप्पू खां के घर सदर डीएसपी 2 संजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने घर पर रेड की.
कई थानों की टीम शामिल: मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान पूर्व विधायक और उनकी पत्नी आफ़रीन सुल्ताना घर पर मौजूद नहीं थे. इसलिए पुलिस घर की तलाशी लेने के बाद वहां से बैरंग लौट गई. गुरूवार दोपहर वेना थाना पुलिस ने बिहार थाना क्षेत्र स्थित गढपर इलाके में स्थित पूर्व विधायक के आवास पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में वेना, रहुई, हरनौत, चेरो और बिहार थाना पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी.
जांच में सच पाए गए आरोप: मामले में सदर डीएसपी-2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि यह कार्रवाई वेना थाना में दर्ज ज़मीन कब्ज़ाने के एक कांड के तहत की गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में ये आरोप सच पाए गए हैं, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके आवास पर दबिश दी.
"पूर्व विधायक और उनकी पत्नी पर साजिश के तहत फर्जी कागजातों के आधार पर दूसरे की जमीन अपने नाम कराने और उस पर जबरन कब्जा करने का गंभीर आरोप है."- संजय कुमार जायसवाल, सदर डीएसपी-2
जमीन का सौदा है विवाद की जड़: मिली जानकारी के अनुसार विवाद की जड़ साल 2020-21 का एक जमीन का सौदा है. आरोप है कि पूर्व विधायक पप्पू खां ने एक साजिश रचकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे कीमती जमीन की रजिस्ट्री अपनी पत्नी आफरीन सुल्ताना के नाम करा ली थी. इस मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष ने 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी रहेगी: अधिकारी के मुताबिक न्यायालय के आदेश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी रहेगी और कानून के मुताबिक आगे की सख्त कार्रवाई की जा रही है. पूर्व विधायक के ख़िलाफ़ घर पर हुई कार्रवाई से चर्चाओं का बाज़ार फ़िर से गर्म है.
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