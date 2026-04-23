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RJD के पूर्व विधायक के आवास पर पांच थानों की पुलिस ने की रेड, जानें पूरा मामला

नालंदा: बिहार के नालंदा में पूर्व आरजेडी विधायक के घर पर छापेमारी की खबर आई है. यहां बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नौशाद उन नबी उर्फ पप्पू खां के घर सदर डीएसपी 2 संजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने घर पर रेड की.

कई थानों की टीम शामिल: मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान पूर्व विधायक और उनकी पत्नी आफ़रीन सुल्ताना घर पर मौजूद नहीं थे. इसलिए पुलिस घर की तलाशी लेने के बाद वहां से बैरंग लौट गई. गुरूवार दोपहर वेना थाना पुलिस ने बिहार थाना क्षेत्र स्थित गढपर इलाके में स्थित पूर्व विधायक के आवास पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में वेना, रहुई, हरनौत, चेरो और बिहार थाना पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी.

पप्पु खां का आवास (ETV Bharat)

जांच में सच पाए गए आरोप: मामले में सदर डीएसपी-2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि यह कार्रवाई वेना थाना में दर्ज ज़मीन कब्ज़ाने के एक कांड के तहत की गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में ये आरोप सच पाए गए हैं, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके आवास पर दबिश दी.